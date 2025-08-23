快訊

高雄槍擊命案…槍手30秒槍殺死者！警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥沒有用，賴清德總統是台大校友，記住台大校訓，記住這點則施政好，忘掉則施政做不好，有私心絕對做不好。

傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫將接任經濟部長，現任經濟部長郭智輝去職，數發部長黃彥男也請辭。另外有外交人士透露，賴總統確定更換駐美代表，可望由國安會副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢。

談到內閣改組，他說，民進黨既然獲得執政權，人事要怎麼安排是其權利，只是以前的部會首長都是相當具有資歷、經驗，例如行政院前院長孫運璿當過台電董事長，接著當經濟部長；經濟部前部長李達海當過中油董事長，之後當經濟部長。

趙少康說，台電出來的人都是相當受到重視的，比如說像高雄市前市長楊金欉，原來是台電協理，出來當高雄市長，後來當台北市長。他的意思是，這些人本身有一定的聲望，或在專業裡有一定的地位，如果隨便找個人，經驗、歷練都不夠，當重要官員，他懷疑能否做好，不過這是民進黨自己的選擇。

趙少康表示，賴清德、行政院長卓榮泰上任至今，有做了什麼好事能拿出來誇耀？不管怎麼換，換湯不換藥都沒有用。所謂「上有好者，下必有甚焉」，賴清德鬥性強，下面的人就會看，就會看到有些原來不是這樣的人，怎麼進了內閣，變鬥性這麼強，因為希望討上面的歡心。鬥性愈強，愈能保住官位，這風氣不好。

趙少康指出，他也希望政府有效率，政府好，大家都好，沒有人希望政府不好，但好不好還是存乎一心，賴清德自己是否真的為國為民，記住台大的校訓，敦品、立學、愛國、愛人，人就是所有的人民，不是只有民進黨的人。賴清德也是台大校友，記住母校的校訓非常重要，記住這點，施政就會好；忘掉這點，施政就做不好，有私心就絕對做不好。

公投 核電 核三 趙少康

延伸閱讀

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

影／重啟核三公投 賴清德總統台南投票

黃國昌為羅明才站台 籲不同意罷免讓賴清德付出代價

823砲戰紀念日...趙少康提「新823」：國民黨要7比0全數守住

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823公投日，台北市長蔣萬安上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心核三延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對...

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

726罷免投票當日，資深媒體人趙少康不慎向媒體亮票，鬧出爭議。今為「核三延役」公投投票日，趙少康前往大安國中投開票所投票...

侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票日， 新北市長侯友宜上午陪完國民黨立委羅明才投票後，趕到板橋國小投公投，投票過程順暢...

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。