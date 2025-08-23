喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥沒有用，賴清德總統是台大校友，記住台大校訓，記住這點則施政好，忘掉則施政做不好，有私心絕對做不好。

傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫將接任經濟部長，現任經濟部長郭智輝去職，數發部長黃彥男也請辭。另外有外交人士透露，賴總統確定更換駐美代表，可望由國安會副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢。

談到內閣改組，他說，民進黨既然獲得執政權，人事要怎麼安排是其權利，只是以前的部會首長都是相當具有資歷、經驗，例如行政院前院長孫運璿當過台電董事長，接著當經濟部長；經濟部前部長李達海當過中油董事長，之後當經濟部長。

趙少康說，台電出來的人都是相當受到重視的，比如說像高雄市前市長楊金欉，原來是台電協理，出來當高雄市長，後來當台北市長。他的意思是，這些人本身有一定的聲望，或在專業裡有一定的地位，如果隨便找個人，經驗、歷練都不夠，當重要官員，他懷疑能否做好，不過這是民進黨自己的選擇。

趙少康表示，賴清德、行政院長卓榮泰上任至今，有做了什麼好事能拿出來誇耀？不管怎麼換，換湯不換藥都沒有用。所謂「上有好者，下必有甚焉」，賴清德鬥性強，下面的人就會看，就會看到有些原來不是這樣的人，怎麼進了內閣，變鬥性這麼強，因為希望討上面的歡心。鬥性愈強，愈能保住官位，這風氣不好。

趙少康指出，他也希望政府有效率，政府好，大家都好，沒有人希望政府不好，但好不好還是存乎一心，賴清德自己是否真的為國為民，記住台大的校訓，敦品、立學、愛國、愛人，人就是所有的人民，不是只有民進黨的人。賴清德也是台大校友，記住母校的校訓非常重要，記住這點，施政就會好；忘掉這點，施政就做不好，有私心就絕對做不好。

