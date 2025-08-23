影／苗栗縣長鍾東錦偕妻投票 籲苗栗鄉親藉公投踴躍表達意見

全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦一早就到頭份市蟠桃國小的投開票所投票，他希望鄉親善盡公民責任，踴躍參與這次公投。

上午8點多，鍾東錦與陳美琦到頭份市蟠桃國小投票。鍾東錦表示，這次公投苗栗因沒有罷免案，投票率可能會比較低，鄉親對這次公投不管同意與否，投票是公民的權利與義務，希望苗栗的鄉親能踴躍表達自己的意見，公投是最民主的方式，投出來的結果相信能作為中央政府執政的依據和參考。

苗栗縣選委會表示，這次公投案主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」苗栗縣有投票權的人數共45萬7783人，全縣共設置484個投開票所，配置投開票所工作人員超過5000人。提醒民眾，投票時應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，在投票時間內前往指定投票所投票，投票人投票地點也可至中選會網站查詢（https://info.cec.gov.tw/ref2025/）。 全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦一早就到頭份市蟠桃國小的投開票所投票，他希望鄉親善盡公民責任，踴躍參與這次公投。圖／苗栗縣政府提供 全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦一早就到頭份市蟠桃國小的投開票所投票，他希望鄉親善盡公民責任，踴躍參與這次公投。圖／苗栗縣政府提供 全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦一早就到頭份市蟠桃國小的投開票所投票，他希望鄉親善盡公民責任，踴躍參與這次公投。圖／苗栗縣政府提供 全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦一早就到頭份市蟠桃國小的投開票所投票，他希望鄉親善盡公民責任，踴躍參與這次公投。圖／苗栗縣政府提供

