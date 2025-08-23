聽新聞
0:00 / 0:00
影／苗栗縣長鍾東錦偕妻投票 籲苗栗鄉親藉公投踴躍表達意見
全國性公民投票案第21案今天上午8點至下午4點舉行投票，苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦一早就到頭份市蟠桃國小的投開票所投票，他希望鄉親善盡公民責任，踴躍參與這次公投。
上午8點多，鍾東錦與陳美琦到頭份市蟠桃國小投票。鍾東錦表示，這次公投苗栗因沒有罷免案，投票率可能會比較低，鄉親對這次公投不管同意與否，投票是公民的權利與義務，希望苗栗的鄉親能踴躍表達自己的意見，公投是最民主的方式，投出來的結果相信能作為中央政府執政的依據和參考。
苗栗縣選委會表示，這次公投案主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」苗栗縣有投票權的人數共45萬7783人，全縣共設置484個投開票所，配置投開票所工作人員超過5000人。提醒民眾，投票時應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，在投票時間內前往指定投票所投票，投票人投票地點也可至中選會網站查詢（https://info.cec.gov.tw/ref2025/）。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言