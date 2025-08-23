快訊

影／823公投登場 高虹安籲踴躍投票：盡快回歸正常生活

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安上午8時許前往豐功里投票，同時也呼籲大家踴躍出門，行使自己的公民權利。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安上午8時許前往豐功里投票，同時也呼籲大家踴躍出門，行使自己的公民權利。記者黃羿馨／攝影

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾前往投票，不過投票率明顯不如726。新竹市長高虹安上午8時許前往豐功里投票，同時也呼籲大家踴躍出門，行使自己的公民權利。

高虹安受訪時表示，8月23日是全國公投投票日，投票將持續至下午4時，呼籲民眾把握時間行使公民權利。

高虹安指出，726部分選區的選民因沒有票可投，感覺未能參與公民活動，但今天823公投，全國每位有投票權的民眾，都能在各自選區投票。她也期盼投票結果後，社會能盡快回歸正常生活，大家團結合作、拚經濟，讓台灣更好。

高虹安726投票時身穿「藍白合套裝」，以藍色洋裝搭配白色西裝外套，今天高虹安則換上碎花襯衫與黑色長裙現身，造型清新典雅，展現優雅氣質，心情明顯比上次罷免投票時輕鬆許多。

新竹市長高虹安上午8時許前往豐功里投票，同時也呼籲大家踴躍出門，行使自己的公民權利。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安上午8時許前往豐功里投票，同時也呼籲大家踴躍出門，行使自己的公民權利。記者黃羿馨／攝影

