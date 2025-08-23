聽新聞
影／周春米投下公投票 「核三運轉40年，讓它安全下莊吧！」
今天是核三重啟公投案投票日，屏東縣長周春米今上午9時半到屏東市中正國小投下公投票。周春米說，「核三運轉40年了，讓核三安全下莊吧！」
周春米說，核三的2號機今年5月17日停機，核三的1號、2號機正式關閉。不到三個月，今天就要依核三要不要運轉重啟公投。核三有沒有整體安全檢查、輻射影響、地震危害，至今沒有看到任何調查報告。
周春米說，核三停役後短短3個月內，要來做這樣重大決定，「我想對屏東人來說，是非常不公平」。
「核三運轉40年了，讓核三安全下莊吧！」周春米表示，核廢料的去處，還沒有解決答案，倉促的一個公投，還有能源政策的討論，都是草率的，呼籲鄉親大家慎重地做選擇。
周春米說，今天天氣很好，國泰民安，風調雨順就是最大的心願。
