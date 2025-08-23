快訊

高雄槍擊命案…槍手30秒槍殺死者！警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／出席公投投票 台北市長蔣萬安鼓勵行使公民權

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天到大直進行公投投票，過程中問候投票民眾。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天到大直進行公投投票，過程中問候投票民眾。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安今天到大直進行公投投票，蔣萬安領票時遇見抱著小朋友的家長，親切的問候民眾，投票後也遇見家長要求抱著小嬰兒合影。

蔣萬安投票後受訪表示，公民投票是最直接展示民意的方式之一，只要滿18歲就可以投公投票，呼籲民眾趁著好天氣出來行使民主制度非常重要的權利。

擔不擔心公投不會達標，蔣萬安表示，這次在進行宣講、地方說明會及車隊掃街，都希望大家對這神聖的議題能投下神聖的一票，尤其剛談到18歲就可以投票，有很多首投族可能第一次投票就是投這張公投票，這也攸關我們未來非常重要的發展課題，希望大家趁著好天氣踴躍行使公民權。

台北市長蔣萬安（左）今天到大直進行公投投票。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天到大直進行公投投票。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今天到大直進行公投投票，投票所應邀抱著小嬰兒合影，小嬰兒全程目不轉睛盯著蔣萬安一直看。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今天到大直進行公投投票，投票所應邀抱著小嬰兒合影，小嬰兒全程目不轉睛盯著蔣萬安一直看。記者邱德祥／攝影

公投 核電 核三 蔣萬安

延伸閱讀

中央狠砍學校電價補助！北市須增編6.6億 蔣萬安反應曝光

民主是「人民不要用肺發電」蔣萬安：明天用選票告訴賴清德

823投票前夕 蔣萬安：效法「823砲戰」前人精神為民主而戰

有意參選新北市長…蔣萬安稱要「甲你攬牢牢」 李四川回應曝光

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823公投日，台北市長蔣萬安上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心核三延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對...

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

726罷免投票當日，資深媒體人趙少康不慎向媒體亮票，鬧出爭議。今為「核三延役」公投投票日，趙少康前往大安國中投開票所投票...

侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票日， 新北市長侯友宜上午陪完國民黨立委羅明才投票後，趕到板橋國小投公投，投票過程順暢...

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。