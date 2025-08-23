聽新聞
影／出席公投投票 台北市長蔣萬安鼓勵行使公民權
台北市長蔣萬安今天到大直進行公投投票，蔣萬安領票時遇見抱著小朋友的家長，親切的問候民眾，投票後也遇見家長要求抱著小嬰兒合影。
蔣萬安投票後受訪表示，公民投票是最直接展示民意的方式之一，只要滿18歲就可以投公投票，呼籲民眾趁著好天氣出來行使民主制度非常重要的權利。
擔不擔心公投不會達標，蔣萬安表示，這次在進行宣講、地方說明會及車隊掃街，都希望大家對這神聖的議題能投下神聖的一票，尤其剛談到18歲就可以投票，有很多首投族可能第一次投票就是投這張公投票，這也攸關我們未來非常重要的發展課題，希望大家趁著好天氣踴躍行使公民權。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
