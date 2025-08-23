影／出席公投投票 台北市長蔣萬安鼓勵行使公民權

台北市長蔣萬安今天到大直進行公投投票，蔣萬安領票時遇見抱著小朋友的家長，親切的問候民眾，投票後也遇見家長要求抱著小嬰兒合影。

蔣萬安投票後受訪表示，公民投票是最直接展示民意的方式之一，只要滿18歲就可以投公投票，呼籲民眾趁著好天氣出來行使民主制度非常重要的權利。

擔不擔心公投不會達標，蔣萬安表示，這次在進行宣講、地方說明會及車隊掃街，都希望大家對這神聖的議題能投下神聖的一票，尤其剛談到18歲就可以投票，有很多首投族可能第一次投票就是投這張公投票，這也攸關我們未來非常重要的發展課題，希望大家趁著好天氣踴躍行使公民權。 台北市長蔣萬安（左）今天到大直進行公投投票。記者邱德祥／攝影 台北市長蔣萬安（右二）今天到大直進行公投投票，投票所應邀抱著小嬰兒合影，小嬰兒全程目不轉睛盯著蔣萬安一直看。記者邱德祥／攝影

