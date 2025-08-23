聽新聞
北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權
蔣萬安前往投票所地點在中山區大直，早上投票情形並不踴躍，據居民指出，和726相較，當天上午9時許，已經出現排隊投票情形，但今天上午比較冷清一點，出來投票的民眾，目前連上次的一半都不到。
蔣萬安受訪時指出，這一次當然很努力在宣講、地方的說明會、車隊掃街，希望大家對於這重要的議題，能夠來投下這神聖的公投票，尤其18歲就可以來行使，所以有很多的首投族，可能第一次的投票，就是投這張公投票。
對於核能議題，蔣萬安指出，因為這也攸關台灣未來非常重要的發展課題，所以希望大家，趁著好天氣，太陽非常大，但是也還算涼爽，所以不管在台北，在各個地方，大家踴躍的來行使公民權。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
