北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823 公投 日，台北市長 蔣萬安 上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心 核三 延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對於這個重要的議題，能夠投下這神聖的公投票，尤其是18歲就可以來行使公民權。

蔣萬安前往投票所地點在中山區大直，早上投票情形並不踴躍，據居民指出，和726相較，當天上午9時許，已經出現排隊投票情形，但今天上午比較冷清一點，出來投票的民眾，目前連上次的一半都不到。

蔣萬安受訪時指出，這一次當然很努力在宣講、地方的說明會、車隊掃街，希望大家對於這重要的議題，能夠來投下這神聖的公投票，尤其18歲就可以來行使，所以有很多的首投族，可能第一次的投票，就是投這張公投票。

對於核能議題，蔣萬安指出，因為這也攸關台灣未來非常重要的發展課題，所以希望大家，趁著好天氣，太陽非常大，但是也還算涼爽，所以不管在台北，在各個地方，大家踴躍的來行使公民權。

