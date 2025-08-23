傅崐萁偕妻投票：希望今天過後有乾淨、便宜的電

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天上午偕妻子、花蓮縣長徐榛蔚一同投下核三延役公投票。他說，今天是非常重要的日子，希望台灣過去近一年來所有紛紛擾擾，今天能夠告一段落，也希望今天過後，國家有乾淨、便宜、全世界都用的電。

傅崐萁上午9時40分與妻子到吉安國中投票。他說，台灣現在面對空前挑戰，對美關稅有20%，再加上疊加關稅、台幣升值，出口成本大增，要提升整體產業競爭力、讓產業能根留台灣，能源政策非常重要。

他說，要用一度1塊多的電，還是6、7塊的電，今天人民要做一個決定，希望大家踴躍投票，因為這是民意的展現，希望今天過後，我們國家有乾淨、便宜、全世界現役國家都在通用的電，讓產業有更強大的競爭力，能夠在關稅衝擊下，有更多資源來支持根留台灣的產業。

傅崐萁說，台灣是世界首屈一指的科技島，能夠讓這麼多先進產業在台灣，甚至走進台灣投資，能源電力是非常重要的課題。AI產業增加至少一倍以上的用電量，必須低廉的成本，才能夠留住所有AI產業、留住人才，希望國人今天投下一票，為國家未來方向做出明確指引，讓我們的國家有一個嶄新的能源政策。

他表示，今天投完票，不只是台灣過去近一年所有紛紛擾擾能夠告一段落、畫下句點，希望全國國人同心協力面對國際經濟強權對台灣的挑戰，並喊話賴總統、卓院長，好好團結國人，為台灣的產業找出路，讓國家有長足的發展。 國民黨立院黨團總召傅崐萁今天上午到吉安國中投下公投票。記者王燕華／攝影

