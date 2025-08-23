影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統今天上午回到台南安平國中完成823公投投票。記者陳正興／攝影
核三延役今公投賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「謝謝」。

台南市長黃偉哲、立委林俊憲陪同到場但站在外面等候，也有支持群眾舉布條替總統加油打氣。但賴清德沒有馬上離開，與黃偉哲、副市長葉澤山及林俊憲一同在國中外人行道短暫停留，談話將近5分鐘。

林俊憲轉述指出，賴清德主要關心台南災區復建情況，包括房屋修繕進度，以及立法院通過特別預算後，災區基礎建設推動狀況。他強調，「總統都回到台南投票了」，因此也安排再度前往七股、將軍等重災區，實地探視受災民眾及了解重建進度。

賴清德總統今天上午回到台南安平國中完成823公投投票，有支持者在外面舉布條為他加油打氣。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統投完票後和台南市市長黃偉哲、副市長葉澤山和立委林俊憲在人行道談了幾分鐘的話。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統今天上午回到台南安平國中完成823公投投票。記者陳正興／攝影。
