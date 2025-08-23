聽新聞
726坐輪椅今變胖又能走 柯媽氣色佳：今天人比較少
第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾前往投票，不過投票率明顯不如726。民眾黨前主席柯文哲柯媽何瑞英上午9時現身投票所，她身穿一襲翡翠綠洋裝，氣色明顯比先前好許多，也能自行使用助行器緩步行走。柯媽雖未受訪，但說「今天人比較少。」
柯文哲的母親何瑞英今早現身投票所，氣色明顯比先前好，不僅稍微豐腴些，也能自行使用助行器緩步行走。沿途不少鄰居和支持者熱情上前打招呼，還有年輕人喊著「柯媽媽加油！」現場氣氛熱絡。柯媽則在民眾黨新竹市議員李國璋與民政處長施淑婷陪同攙扶下，進入投票所完成投票。
相比726投票時仍需由女兒柯美蘭推著輪椅，這次何瑞英已能自行緩步行走，狀態明顯好轉。現場有記者笑說「柯媽有變胖喔！」柯媽一度擔心自己變胖不好看，不過在場眾人紛紛笑著回應「變胖氣色比較好、肉肉的更好看啦！」柯媽這才放下心來，露出笑容。
