決戰823 盧秀燕一早前往健行國小完成公投投票
台中市3名藍委及核三重啟公投投票今天舉行，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票，花不到五分鐘就完成投票作業，面對媒體提問，輝達執行長黃仁勳稱「核能也是一個很棒的選項」，盧並未回應，投票後就一路走到校門口，最後上車離去。僅在過程中微笑要大家注意安全。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
