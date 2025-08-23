決戰823 盧秀燕一早前往健行國小完成公投投票

台中市3名藍委及核三重啟公投投票今天舉行，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票，花不到五分鐘就完成投票作業，面對媒體提問，輝達執行長黃仁勳稱「核能也是一個很棒的選項」，盧並未回應，投票後就一路走到校門口，最後上車離去。僅在過程中微笑要大家注意安全。

