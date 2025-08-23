影／重啟核三公投 賴清德總統台南投票

重啟核三的全國性公投案今天舉行，身兼黨主席的賴清德總統日前曾表示，核電的安全「是科學問題，不是公投能夠解決」，賴清德在上午9點24分現身安平國中投票所，投下自己的一票。 重啟核三公投今天舉行，賴清德總統前往台南安平國中投票。記者陳正興／攝影 重啟核三公投今天舉行，賴清德總統前往台南安平國中投票。記者陳正興／攝影

