「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公民動能不會因為投票結束而暫停。呼籲大家持續關注，繼續監督所選出來的民意代表與政府的政策，才能讓台灣更好。

王婉諭表示，她今天一早就來到了投開票所完成了罷免案和公投案的投票，相信這段期間以來，為罷免案努力的夥伴們都非常辛苦，希望在投票結束後，大家能稍微放下緊張與擔憂，好好休息並陪伴家人朋友。

王婉諭指出，下午就會出現了投票的結果了，不論結果如何，這段期間以來醞釀、累積起來的公民關懷政治、關懷社會的動能，不會因為投票結束而暫停。

她也呼籲，希望大家能夠持續地來關注，繼續監督所選出來的民意代表，繼續來監督政府的各種政策。因為唯有每個人都發揮公民監督的力量，就有機會讓台灣可以更好，讓新竹縣可以更好。

商品推薦