影／重啟核三公投登場 陳玉珍：金門投票率恐創新低
重啟核三公投今日投票，金門籍立委陳玉珍上午也從台灣返金投票。她研判，今年投票率可能創下新低，恐怕不到兩成。
陳玉珍指出，金門並沒有同步舉辦罷免或補選投票，相較以往少了候選人或罷免案的催票效應，投票動能自然不足。她舉例，過去金門立委補選時，旅台鄉親沒有返鄉投票，都是在地鄉親在投，投票率也僅達21%，「這次沒有候選人、也沒有罷免案，恐怕連兩成一都很難達到」。
她進一步分析，金門在能源結構上與核能關聯不大，本地發電主要依靠塔山電廠，與台灣本島是否使用核電並無直接影響，因此公投對金門民眾的切身性較低，加上適逢暑假期間，不少民眾選擇出遊或出國，投票意願更顯薄弱。
陳玉珍提到，這二場公投與罷免投票與歷史上的戰役勝利日巧合，像726罷免投票日，適逢大二膽大捷紀念日，而823則是八二三砲戰勝利日，最後她也語帶玄機的說，「歷史總是不斷的巧合，我想一直都會有勝利產生」，感覺對這次的投票深具信心。
