快訊

高雄槍擊命案槍手30秒槍殺死者 警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

侯友宜陪羅明才投票 籲賴政府「唯才不唯親」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）上午陪同立委羅明才在新店行政園區投票。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）上午陪同立委羅明才在新店行政園區投票。記者張策／攝影

823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜上午陪同立委羅明才在新店行政園區投票。對於外界關注罷免後的政局走向，侯友宜強調，最重要的是「解決人民的痛苦」，呼籲朝野應共同努力，讓台灣能夠走出困境。他表示，台灣正面臨內憂外患，不僅有關稅問題與經濟挑戰，也有政治動盪與朝野對立，期盼在罷免落幕後，政局能盡速恢復穩定。

侯友宜也語帶提醒地指出，「政府不能任人唯親，要任人唯才。」他強調，用專業才有辦法真正解決人民面臨的問題，這才是能做事的團隊。他期許賴清德政府的人事布局與行政整合能符合人民期待，而不是流於派系分贓，唯有如此，台灣才可能迎來新的契機。

至於今日同步舉行的核三延役公投，侯友宜回應媒體詢問時表示，他尊重民眾各自的選擇。他強調，能源議題涉及國家未來發展，應該以「全方位、理性、專業的角度」討論，不應淪為政治操作或情緒勒索。他提醒，攸關電力穩定與產業競爭力的問題，必須讓社會能冷靜面對，尋找最能兼顧安全、永續與經濟的能源路線。

新北市長侯友宜（中）上午陪同立委羅明才（左）在新店行政園區投票。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）上午陪同立委羅明才（左）在新店行政園區投票。記者張策／攝影

公投 核電 核三 侯友宜 羅明才

延伸閱讀

選前之夜 國民黨集結挺羅明才

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

替羅明才站台 李四川拿工程比喻罷免「工程做好一樣打掉合理嗎？」

相關新聞

影／韓國瑜投票自嘲腦袋像茶葉蛋 得知投票率笑稱「今天生意很清淡」

今天重啟核三公投投票，雲林縣截至上午十時投票率約5.2%，立法院長韓國瑜上午在妻子李佳芬、妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下回...

北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823公投日，台北市長蔣萬安上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心核三延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對...

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

726罷免投票當日，資深媒體人趙少康不慎向媒體亮票，鬧出爭議。今為「核三延役」公投投票日，趙少康前往大安國中投開票所投票...

侯友宜完成投票 男子票所外喊要發4萬

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票日， 新北市長侯友宜上午陪完國民黨立委羅明才投票後，趕到板橋國小投公投，投票過程順暢...

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

今為核三延役公投投票日，資深媒體人趙少康早上前往大安國中投開票所投票。民進黨政府昨日高層大更迭，趙少康對此說，換湯不換藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。