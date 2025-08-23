快訊

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

MiLB／有看過嗎？小聯盟主審連趕3人 球僮也遭驅逐出場

影／罷免投票日 林思銘與妻一早投票：好天氣助投票率破5成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好天氣一樣陽光開闊。記者郭政芬／攝影
面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好天氣一樣陽光開闊。記者郭政芬／攝影

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票，面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好天氣一樣。他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，他認為天氣很好，投票率能突破5成。

林思銘說，今天的天氣陽光普照，呼籲大家踴躍出來投票，行使公民的一個權利，期望順利圓滿。媒體追問對整體的投票率會不會提升？林思銘認為，天氣這麼好，當然就會這個想出來投票。所以今天的投票率，預計會超過5成以上。

林思銘提到，近一個月來，確實受到不理性攻擊與謾罵，甚至出現抹黑行為。他希望這次投票結束後，對於這種攻擊、抹黑及網軍側翼操作，政府應該能有效遏止，否則對整個台灣政治的發展，不是一個好的現象。

新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票。記者郭政芬／攝影
新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票。記者郭政芬／攝影
他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，認爲今天天氣很好，投票率能突破5成。記者郭政芬／攝影
他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，認爲今天天氣很好，投票率能突破5成。記者郭政芬／攝影

公投 核電 核三 林思銘

延伸閱讀

藍白合力挺林思銘 呼籲新竹823展現團結守護民主

批民進黨「裝睡的人叫不醒」 侯友宜反罷免喊：明天要7比0完封

民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘

整理包／823全國投票日！要投哪些項目？第二波罷免7立委選區看清楚

相關新聞

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

726坐輪椅今變胖又能走 柯媽氣色佳：今天人比較少

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾前往投票，不過投票率明顯不如726。民...

影／罷免投票日 林思銘與妻一早投票：好天氣助投票率破5成

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票，面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好...

黃國昌投下公投票 提醒幕僚檢查投票章印

第二波7名立委罷免案及重啟核三公投今日登場，台灣民眾黨主席黃國昌上午8時準時現身新北市板橋區港嘴市民活動中心，完成投票。...

張麗善完成公投票：讓大家理性思考台灣的未來

今天是重啟核三公投投票日，雲林縣長張麗善今天一早就出門投票，她表示，這一票應該是要讓大家，彼此能冷靜、理性地來思考台灣的...

823公投登場台南天氣晴 黃偉哲籲踴躍行使公民權

全國性公民投票第21案重啟核三於今天舉行，台南市長黃偉哲一早便前往投票所，積極行使其公民權；賴清德總統也預計會回到台南投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。