影／罷免投票日 林思銘與妻一早投票：好天氣助投票率破5成

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票，面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好天氣一樣。他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，他認為天氣很好，投票率能突破5成。

林思銘說，今天的天氣陽光普照，呼籲大家踴躍出來投票，行使公民的一個權利，期望順利圓滿。媒體追問對整體的投票率會不會提升？林思銘認為，天氣這麼好，當然就會這個想出來投票。所以今天的投票率，預計會超過5成以上。

林思銘提到，近一個月來，確實受到不理性攻擊與謾罵，甚至出現抹黑行為。他希望這次投票結束後，對於這種攻擊、抹黑及網軍側翼操作，政府應該能有效遏止，否則對整個台灣政治的發展，不是一個好的現象。 新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票。記者郭政芬／攝影 他更進一步呼籲所有公民踴躍投票，認爲今天天氣很好，投票率能突破5成。記者郭政芬／攝影

