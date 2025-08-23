黃國昌投下公投票 提醒幕僚檢查投票章印

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
第二波七名立委罷免案及重啟核三公投今日登場，台灣民眾黨主席黃國昌（左）上午8時準時現身新北市板橋區港嘴市民活動中心，完成投票。記者葉信菉／攝影
第二波7名立委罷免案及重啟核三公投今日登場，台灣民眾黨主席黃國昌上午8時準時現身新北市板橋區港嘴市民活動中心，完成投票。黃國昌到場後，先在排隊等候時仔細閱讀選舉公報，隨後僅花約5分鐘便完成投票程序。投票結束後，他特別向媒體展示手上的投票章印，並提醒陪同的幕僚稍晚務必檢查印記，強調「每個人都要有」，藉此表達對投票程序與公民權利的重視。

第二波七名立委罷免案及重啟核三公投今日登場，台灣民眾黨主席黃國昌（中）到場後，先在排隊等候時仔細閱讀選舉公報。記者葉信菉／攝影
投票結束後，民眾黨主席黃國昌（左）特別向媒體展示手上的投票章印，並提醒陪同的幕僚稍晚務必檢查印記，強調「每個人都要有」，藉此表達對投票程序與公民權利的重視。記者葉信菉／攝影
公投 核電 核三 黃國昌

