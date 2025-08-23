張麗善完成公投票：讓大家理性思考台灣的未來
今天是重啟核三公投投票日，雲林縣長張麗善今天一早就出門投票，她表示，這一票應該是要讓大家，彼此能冷靜、理性地來思考台灣的未來，如何讓自己更有競爭力。
張麗善今天上午投票後表示，今天天氣很好，呼籲民眾踴躍出來投下最理性神聖的一票。她認為這一票，可以讓中央政府再一次審思，怎麼樣才能夠讓我們經濟產業的發展，能夠更加穩定，更加的蓬勃。
張麗善說，我們還是要理性的去思考，整個能源政策，是不是有重新的來做一些評估，或者重新思考未來發展的一個方向。
她認為，這一票應該是要讓我們大家，彼此冷靜、理性地來思考台灣的未來，如何讓自己更有競爭力。
