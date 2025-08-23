823公投登場台南天氣晴 黃偉哲籲踴躍行使公民權

全國性公民投票第21案重啟核三於今天舉行，台南市長黃偉哲一早便前往投票所，積極行使其公民權；賴清德總統也預計會回到台南投票。

黃偉哲表示，投票不僅是權利，更是義務，呼籲年滿18歲、具公投投票權的選民踴躍展現對民主價值的重視，投下神聖的一票，共同為國家未來做出明智選擇。

黃偉哲表示，今日氣候晴朗舒適，適合民眾出門投票，本次台南市舉辦公民投票，與選舉、罷免投票需要滿20歲不同，年滿18歲就可以投票，呼籲具投票權的市民踴躍投票，以行動表達他們的意願。同時他也感謝這段期間全體警察同仁、選務人員的辛勞與付出，並期盼今日各地投票所運作順暢。

南市選委會提醒，投票當日投票時間為上午8時至下午4時，請投票人務必攜帶「國民身分證」、「印章」及「投票通知單」，並呼籲市民踴躍投票，以行動展現公民意志。 台南市天氣晴朗，民眾一早前往投票。圖／台南市政府提供 台南市天氣晴朗，民眾一早前往投票。圖／台南市政府提供 台南市長黃偉哲一早完成投票。圖／台南市政府提供

