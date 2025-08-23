聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／第二波罷免、重啟核三 今投票

聯合報／ 記者黃仲裕林伯東
圖為台灣民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，呼籲民眾支持重啟核三，投下同意票，支持者高舉「同意」標語。記者林伯東／攝影
圖為台灣民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，呼籲民眾支持重啟核三，投下同意票，支持者高舉「同意」標語。記者林伯東／攝影

第二波罷免七席國民黨立委，以及重啟核三公投今天投票，結果傍晚揭曉。各地罷團與反罷免的國民黨昨把握最後機會衝刺催票；台灣民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，呼籲民眾支持重啟核三，投下同意票，支持者高舉「同意」標語。罷免團體昨在烏日造勢，吸引支持者力挺。

罷免團體昨在烏日造勢，吸引支持者力挺。 記者黃仲裕／攝影
罷免團體昨在烏日造勢，吸引支持者力挺。 記者黃仲裕／攝影

公投 核電 核三

延伸閱讀

影／出席台中罷免造勢 陳柏惟：投一個給孩子安心成長的環境

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

喊話「重現823意志」 謝國樑盼齊心擊退罷免潮

替羅明才站台 李四川拿工程比喻罷免「工程做好一樣打掉合理嗎？」

相關新聞

不論公投結果 曾文生：核三安檢2年內完成 評估核一、二延役

核三重啟公投今登場，先前在公投說明會上強調，應先進行核三安檢後再公投的台電董事長曾文生昨天表示，無論公投結果如何，台電都...

陳其邁：核三對屏東不公 一定去投票

八二三罷免投票今天登場，各地罷團昨把握最後機會衝刺催票。罷團「中二解顏」昨天在台中烏日辦晚會，民進黨立委沈伯洋說，如果沒...

童子賢：核電每年安檢過關就延役 是國際潮流

八二三重啟核三公投、罷免國民黨七席立委投票今天登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人昨在新北、台中宣...

廣角鏡／第二波罷免、重啟核三 今投票

第二波罷免七席國民黨立委，以及重啟核三公投今天投票，結果傍晚揭曉。各地罷團與反罷免的國民黨昨把握最後機會衝刺催票；台灣民...

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。和碩董事長童子賢表示，義大利過去反核，...

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。