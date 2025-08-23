聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／第二波罷免、重啟核三 今投票
第二波罷免七席國民黨立委，以及重啟核三公投今天投票，結果傍晚揭曉。各地罷團與反罷免的國民黨昨把握最後機會衝刺催票；台灣民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，呼籲民眾支持重啟核三，投下同意票，支持者高舉「同意」標語。罷免團體昨在烏日造勢，吸引支持者力挺。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言