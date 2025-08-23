聽新聞
0:00 / 0:00

不論公投結果 曾文生：核三安檢2年內完成 評估核一、二延役

聯合報／ 記者林海／台北報導

核三重啟公投今登場，先前在公投說明會上強調，應先進行核三安檢後再公投的台電董事長曾文生昨天表示，無論公投結果如何，台電都展開安檢，預期二年內檢查即可完成，且不只核三，包括核一、核二也都會進行延役報告。

曾文生先前擔任公投說明會反方代表，但未反對重啟，僅認為先公投才安檢的順序不對。而曾文生昨天接受廣播節目「ＰＯＰ撞新聞」專訪時表示，核三是否要重啟，核心關鍵還是要經過一連串的安全程序。

曾文生表示，如果公投通過，台電要展開檢查，這點毋庸置疑，但他個人的期待是，無論公投結果如何，台電都展開安檢，揭露殘餘風險後大家再針對結果做選擇，否則核三花時間做重啟準備工作，但爭論無法解決，對台電也很傷。

曾文生指出，根據核管法子法規定，整體安全檢查主要分成兩大部分，首先是沿襲過去延役所需的相關工作，例如老化分析等，第二部分則是新增事項，例如輻射對環境影響、地震危害程度等。

曾文生也說，過去核一廠曾提出延役申請，光評估就耗時四年、送核安會審查花七年，但最後並未做出結論，且在尚未屆期前的二○一五年就停機；核二廠未送出延役報告，核三廠則是沒做過延役評估。

至於外界最關注安檢需要多長時間，曾文生表示，台電壓水式核三機組是西屋機組，老化分析工作需與原廠一起做，內部評估一切順利的話，二年內、快一點一年半可做完自我檢查，但同行審查報告所需時間則很難確定。

而除了核三外，核一、核二是否也有重啟條件，曾文生說，這還需要依照程序來判斷，因爐心已清空，核三進行安檢條件相對成熟，而核二要等全取出才能判斷能否往下走，核一則有部分設備已拆除。

公投 核電 核三 台電 曾文生

延伸閱讀

曾文生：無論核三公投結果均啟動自我安檢 估需2年

川普批光電世紀騙局 曾文生：能源使用是總和概念

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

臨危受命任核三公投辯論反方代表 曾文生：我還沒想這一題

相關新聞

不論公投結果 曾文生：核三安檢2年內完成 評估核一、二延役

核三重啟公投今登場，先前在公投說明會上強調，應先進行核三安檢後再公投的台電董事長曾文生昨天表示，無論公投結果如何，台電都...

陳其邁：核三對屏東不公 一定去投票

八二三罷免投票今天登場，各地罷團昨把握最後機會衝刺催票。罷團「中二解顏」昨天在台中烏日辦晚會，民進黨立委沈伯洋說，如果沒...

童子賢：核電每年安檢過關就延役 是國際潮流

八二三重啟核三公投、罷免國民黨七席立委投票今天登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人昨在新北、台中宣...

廣角鏡／第二波罷免、重啟核三 今投票

第二波罷免七席國民黨立委，以及重啟核三公投今天投票，結果傍晚揭曉。各地罷團與反罷免的國民黨昨把握最後機會衝刺催票；台灣民...

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。和碩董事長童子賢表示，義大利過去反核，...

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。