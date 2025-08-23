不論公投結果 曾文生：核三安檢2年內完成 評估核一、二延役
核三重啟公投今登場，先前在公投說明會上強調，應先進行核三安檢後再公投的台電董事長曾文生昨天表示，無論公投結果如何，台電都展開安檢，預期二年內檢查即可完成，且不只核三，包括核一、核二也都會進行延役報告。
曾文生先前擔任公投說明會反方代表，但未反對重啟，僅認為先公投才安檢的順序不對。而曾文生昨天接受廣播節目「ＰＯＰ撞新聞」專訪時表示，核三是否要重啟，核心關鍵還是要經過一連串的安全程序。
曾文生表示，如果公投通過，台電要展開檢查，這點毋庸置疑，但他個人的期待是，無論公投結果如何，台電都展開安檢，揭露殘餘風險後大家再針對結果做選擇，否則核三花時間做重啟準備工作，但爭論無法解決，對台電也很傷。
曾文生指出，根據核管法子法規定，整體安全檢查主要分成兩大部分，首先是沿襲過去延役所需的相關工作，例如老化分析等，第二部分則是新增事項，例如輻射對環境影響、地震危害程度等。
曾文生也說，過去核一廠曾提出延役申請，光評估就耗時四年、送核安會審查花七年，但最後並未做出結論，且在尚未屆期前的二○一五年就停機；核二廠未送出延役報告，核三廠則是沒做過延役評估。
至於外界最關注安檢需要多長時間，曾文生表示，台電壓水式核三機組是西屋機組，老化分析工作需與原廠一起做，內部評估一切順利的話，二年內、快一點一年半可做完自我檢查，但同行審查報告所需時間則很難確定。
而除了核三外，核一、核二是否也有重啟條件，曾文生說，這還需要依照程序來判斷，因爐心已清空，核三進行安檢條件相對成熟，而核二要等全取出才能判斷能否往下走，核一則有部分設備已拆除。
