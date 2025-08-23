陳其邁：核三對屏東不公 一定去投票
八二三罷免投票今天登場，各地罷團昨把握最後機會衝刺催票。罷團「中二解顏」昨天在台中烏日辦晚會，民進黨立委沈伯洋說，如果沒有意外，八二三是全國最後一次罷免投票，拜託大家站出來投罷免同意票，讓台灣民主更好。
針對核三延役公投，高雄市長陳其邁說，過去四十年來，屏東縣核三廠供應大量電力北送，卻留下廢料存放的長期難題，這不僅是環境風險，也是居民沉重的心理壓力，「坦白說，對屏東人非常不公平」；今天一定會去投票，用具體行動展現對公共議題的重視。
罷免國民黨新北市立委羅明才的公民團體昨與民進黨新北和台北市黨部昨天集結，前進深坑、安坑與新店市區等地宣傳罷免投票。台中罷免江啟臣的罷團「一罷擊臣」昨先以摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，深入大街小巷衝票。
罷團「中二解顏」昨在烏日舉辦晚會造勢，民進黨立委何欣純、蔡其昌、吳沛憶、沈伯洋，前立委陳柏惟到場助講，現場有樂團開唱炒熱氣氛，逾千人到場。
蔡其昌表示，台派在七二六後像打敗戰，但七二六投票是同意罷免的人不夠多，不代表台灣人輸。何欣純也表示，七二六大罷免是成功之母，八二三要出門投罷免同意、公投不同意票。
罷免新竹藍委林思銘方面，民進黨立委范雲、伍麗華、黃捷昨與新竹罷團「撕除惡銘」，在竹北市車隊掃街，支持者高喊「罷免林思銘，新竹要光明」。范雲說，讓不認真的立委回家休息。
南投罷團「ＡＬＬ罷馬」、「去游除垢」昨晚辦「為南投再勇敢一次」晚會，民進黨立委羅美玲、前立委蔡培慧、名間鄉長陳翰立等人站台，質疑立委馬文君涉潛艦洩密，立委游顥刪減農業部與托育預算等，呼籲鄉親投下同意罷免票，讓南投不再被忽視。
綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也呼籲，所有反對重啟核三的公民，今天一定要出門投下「不同意」票。
