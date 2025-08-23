聽新聞
陳其邁：核三對屏東不公 一定去投票

聯合報／ 地方社會中心、生活中心／連線報導
昨是投票前最後一日，中八罷免團隊組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區的大街小巷，進行最後衝刺。記者陳正興／攝影
昨是投票前最後一日，中八罷免團隊組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區的大街小巷，進行最後衝刺。記者陳正興／攝影

八二三罷免投票今天登場，各地罷團昨把握最後機會衝刺催票。罷團「中二解顏」昨天在台中烏日辦晚會，民進黨立委沈伯洋說，如果沒有意外，八二三是全國最後一次罷免投票，拜託大家站出來投罷免同意票，讓台灣民主更好。

針對核三延役公投，高雄市長陳其邁說，過去四十年來，屏東縣核三廠供應大量電力北送，卻留下廢料存放的長期難題，這不僅是環境風險，也是居民沉重的心理壓力，「坦白說，對屏東人非常不公平」；今天一定會去投票，用具體行動展現對公共議題的重視。

罷免國民黨新北市立委羅明才的公民團體昨與民進黨新北和台北市黨部昨天集結，前進深坑、安坑與新店市區等地宣傳罷免投票。台中罷免江啟臣的罷團「一罷擊臣」昨先以摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，深入大街小巷衝票。

罷團「中二解顏」昨在烏日舉辦晚會造勢，民進黨立委何欣純、蔡其昌、吳沛憶、沈伯洋，前立委陳柏惟到場助講，現場有樂團開唱炒熱氣氛，逾千人到場。

蔡其昌表示，台派在七二六後像打敗戰，但七二六投票是同意罷免的人不夠多，不代表台灣人輸。何欣純也表示，七二六大罷免是成功之母，八二三要出門投罷免同意、公投不同意票。

罷免新竹藍委林思銘方面，民進黨立委范雲、伍麗華、黃捷昨與新竹罷團「撕除惡銘」，在竹北市車隊掃街，支持者高喊「罷免林思銘，新竹要光明」。范雲說，讓不認真的立委回家休息。

南投罷團「ＡＬＬ罷馬」、「去游除垢」昨晚辦「為南投再勇敢一次」晚會，民進黨立委羅美玲、前立委蔡培慧、名間鄉長陳翰立等人站台，質疑立委馬文君涉潛艦洩密，立委游顥刪減農業部與托育預算等，呼籲鄉親投下同意罷免票，讓南投不再被忽視。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也呼籲，所有反對重啟核三的公民，今天一定要出門投下「不同意」票。

公投 核電 核三 屏東 陳其邁

不論公投結果 曾文生：核三安檢2年內完成 評估核一、二延役

核三重啟公投今登場，先前在公投說明會上強調，應先進行核三安檢後再公投的台電董事長曾文生昨天表示，無論公投結果如何，台電都...

童子賢：核電每年安檢過關就延役 是國際潮流

八二三重啟核三公投、罷免國民黨七席立委投票今天登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人昨在新北、台中宣...

廣角鏡／第二波罷免、重啟核三 今投票

第二波罷免七席國民黨立委，以及重啟核三公投今天投票，結果傍晚揭曉。各地罷團與反罷免的國民黨昨把握最後機會衝刺催票；台灣民...

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。和碩董事長童子賢表示，義大利過去反核，...

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子...

