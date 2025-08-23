童子賢：核電每年安檢過關就延役 是國際潮流

八二三重啟核三公投、罷免國民黨七席立委投票今天登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人昨在新北、台中宣講反罷免時異口同聲表示，七二六之後民進黨政府顯然沒有任何反省與檢討，裝睡的人叫不醒，賴清德政府、卓榮泰內閣擺明要跟立法院與人民對幹，八二三一定要催出更多票，讓賴清德總統反省、停止惡搞，讓行政院長卓榮泰認錯，一起用這張不同意票讓反罷免以七比○完封。

立法院長韓國瑜昨合體國民黨立委，他表示，為了乾淨、永續以及廉價的能源，希望大家針對核三延役公投投下同意票，「讓我們一起趕快結束紛紛擾擾的政治鬥爭」。

民眾黨昨辦公投選前之夜，支持重啟核三的和碩董事長童子賢表示，發展光電、風電表面上非常好，可是有風就有電，沒風就沒電，「為何要把用得好好的核電廢掉？」

童子賢表示，瑞士、瑞典分別宣布，只要核電每年安檢過關，就繼續延役。美國、日本、英國、法國等都在走這條路，這是國際潮流，因為產業要發展，民生要用電，又希望不排碳。

黃仁勳：核能也是很棒選項

輝達執行長黃仁勳被問及核能議題時表示，人工智慧工廠需要能源，如果沒有能源，產業無法成長，現在潔淨能源的技術很棒，核能也是很棒的選項。桃園市長張善政表示，新竹是台積電的大本營，台灣需要電，黃仁勳這句話讓青鳥「心都碎了」，若沒有核三延役，台灣恐怕會缺電。

江啟臣表示，「我支持黃仁勳，也支持產業界，尤其在台中的傳產業者」，核能或其他能源都是選項，從國家安全的角度來看，不該把百分之八十以上的電力來源，全部依賴火力發電。

「對在野黨發動大罷免，是全世界民主之恥。」國民黨主席朱立倫昨說，「萊爾校長（賴清德）」說票多不一定贏、核能不是公投可以決定，大家一起用選票告訴萊爾校長票多才是贏，我們要足夠安全乾淨的電，「拚民主、也是拚面子」。

台北市長蔣萬安說，今天逢八二三砲戰紀念，希望鄉親效法前人精神，用選票捍衛民主，發出人民怒吼；也要用公投票告訴賴總統，民主就是改變錯誤的能源政策，「不要讓人民用肺發電」。

商品推薦