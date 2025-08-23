台電董座曾文生透露 核三自我安檢需二年

核三重啟公投今（23）日登場，台電董事長曾文生22日受訪時強調，不論公投結果為何，台電都會展開核三廠自我安檢，評估時間約1.5至2年，完成後送交核安會審查。他並指出，除核三外，核一、核二廠也將進行延役分析，屆時會向國人完整說明。

曾文生在「POP撞新聞」專訪中表示，核三是否重啟，最核心仍在安全檢查。全球都有既定的檢核程序，包括安全分析、老化管理與老化時間評估，台灣《核管法》及其子法也有明文規範。最新修法更要求延役必須提出再運轉計畫，並新增兩項重點：輻射對環境的影響，以及地震危害分析。他強調，「安檢就是要把風險挑出來，再進行設備補強與更換，最後再交核安會審查。」

針對核一、核二狀況，曾文生說，核一室外乾貯場已取得運轉執照，燃料池部分燃料棒已陸續移出，預期在一定時間內可清空爐心；核二乾貯場仍在興建，預計明年開始放置燃料棒。至於核三，燃料池仍有空間，爐心已清空，較具備進入安檢的條件。

他坦言，核一部分設備已拆除，若要延役需評估是否裝回；核二則要等燃料棒全部移出後，才能判斷是否具備條件。總體而言，三座電廠的延役可能性與安檢狀況，都會整理成報告逐步向社會交代。

曾文生也提醒，延役重啟並非單純技術問題，最後仍要由核安會審查確認，而該機關的決定恐成爭議焦點。社會要求「安全無虞」勢必需投入龐大時間與經費，若經濟效益不足，不排除最後放棄延役。

至於時間表，他指出，核一當年延役安檢做了四年，核三因屬西屋機組，老化分析需與原廠合作，台電內部推估若一切順利，最快一年半、最慢約二年可完成自我檢查。

