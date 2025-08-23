快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

台電董座曾文生透露 核三自我安檢需二年

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

核三重啟公投今（23）日登場，台電董事長曾文生22日受訪時強調，不論公投結果為何，台電都會展開核三廠自我安檢，評估時間約1.5至2年，完成後送交核安會審查。他並指出，除核三外，核一、核二廠也將進行延役分析，屆時會向國人完整說明。

曾文生在「POP撞新聞」專訪中表示，核三是否重啟，最核心仍在安全檢查。全球都有既定的檢核程序，包括安全分析、老化管理與老化時間評估，台灣《核管法》及其子法也有明文規範。最新修法更要求延役必須提出再運轉計畫，並新增兩項重點：輻射對環境的影響，以及地震危害分析。他強調，「安檢就是要把風險挑出來，再進行設備補強與更換，最後再交核安會審查。」

針對核一、核二狀況，曾文生說，核一室外乾貯場已取得運轉執照，燃料池部分燃料棒已陸續移出，預期在一定時間內可清空爐心；核二乾貯場仍在興建，預計明年開始放置燃料棒。至於核三，燃料池仍有空間，爐心已清空，較具備進入安檢的條件。

他坦言，核一部分設備已拆除，若要延役需評估是否裝回；核二則要等燃料棒全部移出後，才能判斷是否具備條件。總體而言，三座電廠的延役可能性與安檢狀況，都會整理成報告逐步向社會交代。

曾文生也提醒，延役重啟並非單純技術問題，最後仍要由核安會審查確認，而該機關的決定恐成爭議焦點。社會要求「安全無虞」勢必需投入龐大時間與經費，若經濟效益不足，不排除最後放棄延役。

至於時間表，他指出，核一當年延役安檢做了四年，核三因屬西屋機組，老化分析需與原廠合作，台電內部推估若一切順利，最快一年半、最慢約二年可完成自我檢查。

公投 核電 核三

延伸閱讀

曾文生：無論核三公投結果均啟動自我安檢 估需2年

川普批光電世紀騙局 曾文生：能源使用是總和概念

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

臨危受命任核三公投辯論反方代表 曾文生：我還沒想這一題

相關新聞

童子賢：核電每年安檢過關就延役 是國際潮流

八二三重啟核三公投、罷免國民黨七席立委投票今天登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人昨在新北、台中宣...

不論公投結果 曾文生：核三安檢2年內完成 評估核一、二延役

核三重啟公投今登場，先前在公投說明會上強調，應先進行核三安檢後再公投的台電董事長曾文生昨天表示，無論公投結果如何，台電都...

陳其邁：核三對屏東不公 一定去投票

八二三罷免投票今天登場，各地罷團昨把握最後機會衝刺催票。罷團「中二解顏」昨天在台中烏日辦晚會，民進黨立委沈伯洋說，如果沒...

台電董座曾文生透露 核三自我安檢需二年

核三重啟公投今（23）日登場，台電董事長曾文生22日受訪時強調，不論公投結果為何，台電都會展開核三廠自我安檢，評估時間約...

廣角鏡／第二波罷免、重啟核三 今投票

第二波罷免七席國民黨立委，以及重啟核三公投今天投票，結果傍晚揭曉。各地罷團與反罷免的國民黨昨把握最後機會衝刺催票；台灣民...

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。和碩董事長童子賢表示，義大利過去反核，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。