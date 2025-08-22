挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨晚上在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」造勢活動，和碩董事長童子賢出席致詞時指出，能源政策對國家發展的重要性，因此不能關掉核電廠，核三必須延役。記者林伯東／攝影
民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。和碩董事長童子賢表示，義大利過去反核，去年義大利總理宣布，風電跟光電占據太多農業空間，侵犯景觀，決定停下綠電發展，恢復核電瑞士瑞典去年也宣布放棄廢核，只要核電每年安檢過關，就繼續延役。

童子賢說，能源是國家政策的重中之重，台電加中油一年的營業額近兩兆台幣，若加上民間能源公司的營業額，能源支出一年超過兩兆五千億。只要工業、產業發展興旺的國家，能源都是最重要的支出，常比醫療健保多兩倍以上的支出，甚至比國防預算要多出五到六倍的支出。

童子賢表示，他要稱讚民眾黨主席黃國昌主發起這場公投，是大公無私的活動。國家的競爭力、民生的富庶、產業的國際競爭力，跟黨派無關；台灣的繁榮、尊嚴、安全等跟黨派也無關，都是值得共同追求的。

童子賢說，核二、核三停機前，一年發電可超過300億度；核二、核三停機前，連續三年，台電都有公布報表，平均成本在1.1元到1.42元。現在發展綠能不是不好，但是因為台灣土地較窄，土地寸土寸金，在此情況下，綠能、風電跟太陽光電，一度便宜的話要4.5元以上，貴的往往到7元，與核電價差在5元多以上，300億度的電就會差1500億。

童子賢說，在立法院，常吵著要撥補台電1000億，因台電虧錢，所以要額外撥1000億，否則就跟大家講，一年裡面可能有兩次調漲電價。電牽涉到小民負擔，牽涉到庶民的生活，牽涉到產業的競爭力，沒電要怎麼生活，要怎麼競爭，要怎麼進步。

童子賢提到，輝達執行長黃仁勳今專機到台灣，也講核電其實是非常好的選擇，黃仁勳細數AI要用電，電動車要用電，產業要用電，電腦要用電，晶片製造要用電。沒有電，社會沒有活力；沒有電，產業沒有發展，庶民沒有辦法生活。

童子賢指出，AI發展後，Meta、亞馬遜、OpenAI、Google等，都參與投資、自己建或者直接簽約購買核電，因為需要不排碳的電，供應AI運算足夠的電。義大利以前反核，1980年代公投把核電廢掉，但是義大利總理在2024年7月告訴大家，風電跟光電占據太多農業空間，侵犯景觀，決定停下綠電發展，恢復核電；瑞士、瑞典在福島核災後，決定停掉運作40年的核電，可是瑞士、瑞典在2024年分別宣布，放棄原來把核電運作40年停掉的政策。

童子賢表示，瑞士、瑞典分別宣布，只要核電每年安檢過關，就繼續延役。美國、日本、英國、法國等都在走這條路，這是國際潮流，因為產業要發展，民生要用電，又希望不排碳。發展光電、風電表面上非常好，可是有風就有電，沒風就沒電，夏天傍晚到半夜常沒風，半夜無太陽，所以綠能的理想雖然好，但有很多局限。

童子賢總結，台灣的產業，如果做到半夜突然沒有電，晶片的三班生產要怎麼辦。台灣的競爭力，如果沒有充足、不排碳的電是做不到的。綠能在台灣國土這麼狹小的空間裡面，如果無限制的發展，對台灣的山林保育跟所有的環境破壞，衝擊非常嚴重。為何要把用得好好的核電廢掉？

