影／童子賢：不能關掉核電廠 核三必須延役

台灣民眾黨晚上在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」造勢活動，和碩董事長童子賢出席致詞，呼籲支持核三延役。他指出，台灣每年能源支出高達2.5兆元，規模是健保的兩倍、國防的五至六倍，凸顯能源政策對國家發展的重要性，因此不能關掉核電廠，核三必須延役。

童子賢表示，綠能雖值得發展，但台灣土地有限，風電、太陽能發電成本偏高，一度電動輒4.5至7元，相較之下核電僅需1元多。他估算，核電每年可供應約300億度電，替台灣省下約1500億元，並強調若缺乏穩定電力，將影響半導體與AI產業競爭力，連民生用電也會受衝擊。

他舉例，義大利、瑞士、美國及日本近年紛紛調整反核政策，重新正視核能價值。童子賢強調，若要兼顧產業發展與減碳，台灣必須審慎思考核能角色，「產業半夜如果沒電，晶片要怎麼生產？」呼籲民眾把握明天公投機會，用選票表達對穩定、不排碳電力的需求。 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者拋出彩帶同意核三延役。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影

商品推薦