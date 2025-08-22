曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子賢認識超過十年，政治立場不完全相同，但為了下一代未來合作，「這才是我們心中想要的台灣，而不是用粗鄙話語把別人看成雜質，國小的公民社會第一課就學過。」

黃國昌表示，感謝大家齊聚在這，也沉澱所有人的思緒，走過這段不容易的路，民眾黨雖然還是小黨，但前主席柯文哲講過，永遠要把國家利益放在政黨利益之上，「我們是小黨但要做大事。」

黃國昌說，大家清楚指向台灣能源政策不能再這樣下去，否則受苦的只有人民跟百姓，去年民眾黨討論這問題時，他曾經公開講過很多次，在野黨內對於要不要主動修核管法這件事，有不同聲音，但執政黨當家要負責，要不要修核管法就由民進黨去決定，民眾黨全力支持，「我要說等，但一天又一天，發現民進黨政府完全沒在思考國家未來，在想的只有綠友友，光電大餅分到的利益。」

黃國昌說，他與童子賢認識超過十年，政治立場不完全相同，但一起合作核三延役公投，是為了下一代未來，即使政治立場不一樣也可以相互合作，「攜手努力才是我們心中想要的台灣，而不是把意見不一樣的人，用粗鄙話語把別人看成雜質、中共同路人，這些國小的公民社會第一課就學過」，可是台灣社會中，民進黨政府不斷撕裂，漸漸忘了這件事。

「支持的民意一片倒，明天出來投票就會贏。」黃國昌坦言，柯文哲曾說過民眾黨要做的，不是只有贏得任何一次的單一選舉，目標更遠大，要改變台灣政治文化，目前針對有關核三延役，台灣人民已經清楚展現意志，大家有沒有發現過去這段時間，民進黨對於823公投是一片靜悄悄，沒有人站在街頭說反對，沒有人呼籲投票，因為民進黨知道台灣人民展現意志非常清楚，現在剩下最後101招就是要大家不要出來投票。

黃國昌還說，甚至通知單都沒老實發到公民手上，只要大家不投票、沒有500萬人投票，未來還是民進黨說了算、賴清德說了算，所有台灣人繼續付出慘痛代價，現在能源政策是失敗的，為了供電穩定、合理化，台灣沒有條件不繼續使用核能發電，希望台灣人民用選票當國家主人，用選票讓賴清德知道重要公共政策要由台灣人民作主，絕對不允許賴政府、卓榮泰內閣繼續漠視人民，為了少數權貴的權益，代價都由台灣人民承受。 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影

