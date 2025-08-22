快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

聽新聞
0:00 / 0:00

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨今辦公投選前之夜，民眾黨主席黃國昌表示，希望台灣人民用選票當國家主人，用選票讓賴清德知道重要公共政策要由台灣人民。圖／取自UDN直播
民眾黨今辦公投選前之夜，民眾黨主席黃國昌表示，希望台灣人民用選票當國家主人，用選票讓賴清德知道重要公共政策要由台灣人民。圖／取自UDN直播

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子賢認識超過十年，政治立場不完全相同，但為了下一代未來合作，「這才是我們心中想要的台灣，而不是用粗鄙話語把別人看成雜質，國小的公民社會第一課就學過。」

黃國昌表示，感謝大家齊聚在這，也沉澱所有人的思緒，走過這段不容易的路，民眾黨雖然還是小黨，但前主席柯文哲講過，永遠要把國家利益放在政黨利益之上，「我們是小黨但要做大事。」

黃國昌說，大家清楚指向台灣能源政策不能再這樣下去，否則受苦的只有人民跟百姓，去年民眾黨討論這問題時，他曾經公開講過很多次，在野黨內對於要不要主動修核管法這件事，有不同聲音，但執政黨當家要負責，要不要修核管法就由民進黨去決定，民眾黨全力支持，「我要說等，但一天又一天，發現民進黨政府完全沒在思考國家未來，在想的只有綠友友，光電大餅分到的利益。」

黃國昌說，他與童子賢認識超過十年，政治立場不完全相同，但一起合作核三延役公投，是為了下一代未來，即使政治立場不一樣也可以相互合作，「攜手努力才是我們心中想要的台灣，而不是把意見不一樣的人，用粗鄙話語把別人看成雜質、中共同路人，這些國小的公民社會第一課就學過」，可是台灣社會中，民進黨政府不斷撕裂，漸漸忘了這件事。

「支持的民意一片倒，明天出來投票就會贏。」黃國昌坦言，柯文哲曾說過民眾黨要做的，不是只有贏得任何一次的單一選舉，目標更遠大，要改變台灣政治文化，目前針對有關核三延役，台灣人民已經清楚展現意志，大家有沒有發現過去這段時間，民進黨對於823公投是一片靜悄悄，沒有人站在街頭說反對，沒有人呼籲投票，因為民進黨知道台灣人民展現意志非常清楚，現在剩下最後101招就是要大家不要出來投票。

黃國昌還說，甚至通知單都沒老實發到公民手上，只要大家不投票、沒有500萬人投票，未來還是民進黨說了算、賴清德說了算，所有台灣人繼續付出慘痛代價，現在能源政策是失敗的，為了供電穩定、合理化，台灣沒有條件不繼續使用核能發電，希望台灣人民用選票當國家主人，用選票讓賴清德知道重要公共政策要由台灣人民作主，絕對不允許賴政府、卓榮泰內閣繼續漠視人民，為了少數權貴的權益，代價都由台灣人民承受。

台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影

公投 核電 核三 雜質 黃國昌 童子賢

延伸閱讀

黃國昌為羅明才站台 籲不同意罷免讓賴清德付出代價

助陣國民黨羅明才 黃國昌揭賴政府1作為：是要稱帝了嗎？

黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

黃國昌爆澎科大學生投票單遭扣留 中選會：將請校方說明

相關新聞

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子...

挺核三重啟公投 館長陳之漢直言深圳不缺電：冷氣沒在關

八二三重啟核三公投明天登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、館長陳之漢、和碩董事長童子賢上台宣講。陳之漢表示，他剛結束...

民主是「人民不要用肺發電」蔣萬安：明天用選票告訴賴清德

823大罷免明天投票，台北市長蔣萬安今晚參加「挺明才、護民主」決戰新北、反惡罷之夜，助講時批評民進黨隱瞞事實、掩蓋真相，...

6藍委站台白營公投之夜 羅智強為一事代苗博雅致歉徐巧芯

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。六名國民黨立委到場聲援，國民黨立委徐巧...

屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

核三重啟公投明天將投票，屏東一群在地青年約20人，今天晚上在屏東車站前舉牌呼口號，呼籲大家明天公投投下「不同意票」。縣長...

黃仁勳快閃返台稱核能是很棒選項 民眾黨：這次聽AI教父的話

重啟核三公投明天登場，輝達創辦人黃仁勳今快閃返台，受訪時說核能是很棒的選項。民眾黨主席黃國昌回應說，黃仁勳是世界級企業家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。