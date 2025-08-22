快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陳之漢表示，他剛結束深圳行，透過鏡頭，看到深圳不缺電，電多到可以做聲光秀、冷氣沒在關。圖／取自udntv
八二三重啟核三公投明天登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、館長陳之漢、和碩董事長童子賢上台宣講。陳之漢表示，他剛結束深圳行，透過鏡頭，看到深圳不缺電，電多到可以做聲光秀、冷氣沒在關，民進黨繼續搞下去，電只會越來越貴，唯一能反擊機會就在明天，站出來投票吧。

陳之漢稍早致詞表示，過去民進黨找他直播時有講到綠色能源，他當初覺得民進黨是要幫助這個國家，結果所謂綠色能源是「民進黨能源」，讓民進黨賺得盆滿缽滿，相信明天大家會投出好成績，但民進黨還是會漠視民意，不甩各位，但沒關係，只要明天大家願意把神聖一票投出去，民進黨不做，再來就找藍白一起狠狠教訓。

陳之漢還說，核三辯論叫哪門子辯論？透過他鏡頭看到，深圳不缺電，電多到可以做聲光秀，冷氣沒在關，民進黨繼續搞下去，電只會越來越貴，絕對一意孤行，做一堆綠油油工程。

陳之漢表示，他剛回來不免感嘆，民眾黨前主席柯文哲相當辛苦，他希望為了兩千三百萬人民未來或是為了柯文哲，都要堅持下去，他未來多出來的每一塊錢都會用在反民進黨上，「無論是民進黨、民眾黨、國民黨不使用電嗎？不吹冷氣嗎？不買便當、不買東西嗎？民進黨這九年太令人失望，唯一能反擊機會就在明天，站出來對抗民進黨。」

台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影

公投 核電 核三 館長 陳之漢 民進黨

相關新聞

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

823重啟核三公投明登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、和碩董事長童子賢等人上台宣講。民眾黨主席黃國昌表示，他與童子...

挺核三重啟公投 館長陳之漢直言深圳不缺電：冷氣沒在關

八二三重啟核三公投明天登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、館長陳之漢、和碩董事長童子賢上台宣講。陳之漢表示，他剛結束...

民主是「人民不要用肺發電」蔣萬安：明天用選票告訴賴清德

823大罷免明天投票，台北市長蔣萬安今晚參加「挺明才、護民主」決戰新北、反惡罷之夜，助講時批評民進黨隱瞞事實、掩蓋真相，...

6藍委站台白營公投之夜 羅智強為一事代苗博雅致歉徐巧芯

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。六名國民黨立委到場聲援，國民黨立委徐巧...

屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

核三重啟公投明天將投票，屏東一群在地青年約20人，今天晚上在屏東車站前舉牌呼口號，呼籲大家明天公投投下「不同意票」。縣長...

黃仁勳快閃返台稱核能是很棒選項 民眾黨：這次聽AI教父的話

重啟核三公投明天登場，輝達創辦人黃仁勳今快閃返台，受訪時說核能是很棒的選項。民眾黨主席黃國昌回應說，黃仁勳是世界級企業家...

