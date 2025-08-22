挺核三重啟公投 館長陳之漢直言深圳不缺電：冷氣沒在關
八二三重啟核三公投明天登場，民眾黨今辦公投選前之夜，找來藍委、館長陳之漢、和碩董事長童子賢上台宣講。陳之漢表示，他剛結束深圳行，透過鏡頭，看到深圳不缺電，電多到可以做聲光秀、冷氣沒在關，民進黨繼續搞下去，電只會越來越貴，唯一能反擊機會就在明天，站出來投票吧。
陳之漢稍早致詞表示，過去民進黨找他直播時有講到綠色能源，他當初覺得民進黨是要幫助這個國家，結果所謂綠色能源是「民進黨能源」，讓民進黨賺得盆滿缽滿，相信明天大家會投出好成績，但民進黨還是會漠視民意，不甩各位，但沒關係，只要明天大家願意把神聖一票投出去，民進黨不做，再來就找藍白一起狠狠教訓。
陳之漢還說，核三辯論叫哪門子辯論？透過他鏡頭看到，深圳不缺電，電多到可以做聲光秀，冷氣沒在關，民進黨繼續搞下去，電只會越來越貴，絕對一意孤行，做一堆綠油油工程。
陳之漢表示，他剛回來不免感嘆，民眾黨前主席柯文哲相當辛苦，他希望為了兩千三百萬人民未來或是為了柯文哲，都要堅持下去，他未來多出來的每一塊錢都會用在反民進黨上，「無論是民進黨、民眾黨、國民黨不使用電嗎？不吹冷氣嗎？不買便當、不買東西嗎？民進黨這九年太令人失望，唯一能反擊機會就在明天，站出來對抗民進黨。」
