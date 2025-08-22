民主是「人民不要用肺發電」蔣萬安：明天用選票告訴賴清德
823大罷免明天投票，台北市長蔣萬安今晚參加「挺明才、護民主」決戰新北、反惡罷之夜，助講時批評民進黨隱瞞事實、掩蓋真相，明天用民意來要全部的真相，用人民的選票告訴賴清德總統，民主就是改變錯誤的能源政策「不要讓人民用肺發電」
蔣萬安替羅明才站台時指出，不只有羅明才委員，民進黨對所有31位國民黨的立委發動大罷免，這是破壞台灣的民主，去年才用手中的選票選出心目中優秀的立委，民進黨的大罷免卻要沒收去年的選舉「偷走你們的選票」踐踏台灣的民主，這是「選輸就翻桌」絕對無法接受。
他說，民進黨甚至丟臉丟到國外，官員訪問韓國，前1天臨時取消「放人家鴿子」引起韓國政府不滿，民進黨還扯在野黨刪預算，結果韓國的官員再次批評「認錯道歉，是唯一正確的處理方法」。
蔣萬安還說，日前民進黨引用日本案例，想要為反核背書，結果被日本的記者狠狠打臉，說這是扭曲日本核電發展的態勢，隱瞞重要事實，逼迫人民做出選擇「民進黨隱瞞了多少事實？掩蓋了多少真相？要用民意要全部的真相」。
蔣萬安表示，政府過去這4年用納稅人的錢撥補台電3000億，卻仍漲了5次電價，這幾年電價屢創新高，台電虧損愈虧愈多，除了反罷免投不同意，公投票要投同意核三延役，明天一起出來投票，用人民的選票告訴賴清德總統什麼是更大的民主。
蔣萬安說，更大的民主就是民進黨依法行政，為軍人警察加薪；最大的民主就是改變錯誤的能源政策，不要讓人民用肺發電，更大的民主就是要公開關稅談判的內容，不要再繼續的黑箱。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言