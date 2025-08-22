6藍委站台白營公投之夜 羅智強為一事代苗博雅致歉徐巧芯

民眾黨今晚在台北市榮星花園舉辦「822公投之夜」，為明日「核三延役」公投催同意票。六名國民黨立委到場聲援，國民黨立委徐巧芯批台北市議員苗博雅造謠，指支持公投的人獨尊核能，苗是造謠，沒有人說只能用核能。這時國民黨立委羅智強說，他要代替苗向徐道歉，因為他擊敗苗兩次，苗還在療傷。

今晚民眾黨公投之夜上演藍白合，國民黨立委到場宣講支持。

國民黨立委李彥秀說，能夠經過726這關，在野力量合作，票票都非常關鍵，823公投不僅是對核三延役投下同意票，更是對民進黨，從前總統蔡英文到賴清德等的能源政策投票，也是對於國家未來核能存廢的議題投下意志票，到底台灣還要為民進黨非核家園的神主牌，付出多少的代價。不是不支持「以核養綠」，但錯誤的能源政策比例，讓台電從金雞母變賠錢貨，要讓民進黨深刻反省。

國民黨立委翁曉玲說，這些年電價連漲四次，核三延役可能只能提供6%的電，但這是重要的「救命的電」，是救身體健康，救台灣的國家安全，救經濟安全，這是非常重要的能源選項，不能放棄。明天是重要的日子，要用選票告訴民進黨政府，即便核三執照到期，但未來在技術安全無虞的情況之下，全民希望核三重啟。

國民黨立委葛如鈞說，上網、用電腦、直播、生活、工作等都要電，發展AI也要電，每年國家要發展便需要增加3%到30%的電力，全世界只有台灣關核電機組，明天要投同意票支持正確的能源政策。民進黨一直用降智的打法，告訴民眾錯誤的資訊跟概念。民眾黨主席黃國昌講得非常正確，全世界不會有任何一個國家，「有任何一個核電廠的核廢料要放在你家」，不要用錯誤說法糊弄人民，全世界的核廢料都放在核電廠旁。

葛如鈞表示，日前去核三廠考察，距離非常近，在廠區裡開會，「大家看到我今天的身體有變形嗎？沒有。我們在裡面做的所有事情，都是安全的，我們從廠區帶了一瓶水回來，我要在這裡喝給大家看」。他語畢，他當場喝水示範安全無虞。

國民黨立委吳宗憲說，喝水有益健康，「那就給我來一手好了」，缺不缺電是數學的問題，核能該不該用是科學的問題。民進黨政府對於數學的問題、科學的問題，總喜歡聽政客的嘴，總喜歡聽公民團體的嘴，卻永遠不聽科學家的嘴。感謝民眾黨這段時間在國會的合作，「大家喜不喜歡看我們跟民眾黨在國會的合作」，好看對不對，只要團結絕不會失敗。

吳宗憲說，當在對抗這個倒行逆施的政府時，當這個政府的美國爸爸告知，這些光電、風電根本是世紀大騙局，仍堅持用這些東西。有幾位民進黨立委特地跑到菲律賓，因為針對發電，動腦筋動到菲律賓，很多綠能公司都是「綠友友」，搞綠能不是愛護土地，是愛護自己的黨庫、自己的口袋。

羅智強說，他在總統府工作過，時任總統馬英九告訴他，民進黨非核家園必然造成三件事情，第一是電力必缺，第二是電價必漲，第三是空汙必增，所以反轉錯誤的能源政策，就從核三延役開始，明天投同意。

徐巧芯說，羅智強的好朋友苗博雅在網路上造謠，苗說「輝達執行長黃仁勳說核能是一種選項，但不像你們獨尊核能」。徐反問，有人獨尊核能嗎，有任何一個政黨、任何一個政治人物說，台灣只能用核能，其他能源都不能用嗎？現在苗還不敢出來回應對核三延役公投的扭曲，這就是為什麼大安區，大家不同意罷免羅智強的原因，像苗這種每天扭曲別人的人，不會得到選民支持。

羅智強這時打趣說，他要代替苗博雅向徐巧芯道歉，這也是他的錯，因為在大安區，他讓苗輸兩次，苗到現在還在療傷崩潰，所以胡說八道。「對不起，我不該擊敗她（指苗博雅）兩次。」

台灣民眾黨今晚於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。國民黨立委李彥秀（右二）、吳宗憲（右一）、翁曉玲（左二）、葛如鈞（左一）呼籲支持核三延役。記者林伯東／攝影

