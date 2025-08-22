民眾黨舉辦「公投之夜」 呼籲支持核三延役

台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。民眾黨批評民進黨能源政策導致台灣火力發電依賴過高，並認為政府迴避問題。呼籲支持核三延役，盼選民透過公投表達意見，藉此矯正能源路線，強調投票是人民展現民意的重要方式。 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。國民黨立法委員李彥秀（右二）、吳宗憲（右一）、翁曉玲（左二）、葛如鈞（左一）呼籲支持核三延役。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。民眾黨批評民進黨能源政策導致台灣火力發電依賴過高，並認為政府迴避問題。支持者在路口宣傳。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。民眾黨批評民進黨能源政策導致台灣火力發電依賴過高，並認為政府迴避問題。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影 台灣民眾黨晚上於台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」，針對核三延役公投議題提出主張。支持者高舉同意核三延役。記者林伯東／攝影

