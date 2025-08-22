屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

核三重啟公投明天將投票，屏東一群在地青年約20人，今天晚上在屏東車站前舉牌呼口號，呼籲大家明天公投投下「不同意票」。縣長周春米也到場為青年們加油打氣，並送上青草茶致意，感謝年輕朋友勇敢站出來，大家一起努力守護故鄉。

就讀中興大學研究所的屏東青年林囿任表示，核三廠距離居民生活圈、農漁產業、觀光資源甚至學校都僅數公里之遙，任何一點意外都不是新聞上的一行字，而是全屏東人、南台灣人要付出的代價。

他說，核能事故的代價將影響數代人，絕非屏東人、台灣人能承受。屏東人要的是安全的家園與能讓孩子安心成長的土地，「我們沒有第二個屏東，不應該走回頭路，不該為了政治攻防犧牲屏東人的安全。」

好屏青年協會理事長林亮吟表示，最終處置地點至今沒有明確答案，最終只會推到偏鄉與弱勢族群。屏東人已為核三承擔數十年的風險，難道還要繼續為了方便被迫冒險？這對屏東人不公平，「我們這一代可以解決的問題，不要留給下一代。」

縣長周春米也到現場為青年打氣，並送上潮州青草茶致意，感謝年輕朋友勇敢站出來。她說，感謝大家盡一己之力來守護家園，核三已運轉40年，這次的公投對屏東是不公平的選項，完全沒有安全報告就要屏東人接受，所以我們要努力把屏東人的想法跟全國講。

她說，基於信賴原則，核三40年到期了就該安全下莊，屏東人只想要有安心的生活。最後周春米也與青年們一齊發聲呼籲鄉親踴躍投票，用選票表達堅定意志「守護家園，核三重啟不同意。」 屏東一群在地青年今天晚上在屏東車站前舉牌呼口號，呼籲大家明天核三公投投下「不同意票」，縣長周春米（中）也到場為青年們加油打氣。記者潘奕言／攝影

商品推薦