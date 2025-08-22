核三公投前夕 海巡威力掃蕩防偷渡影響選舉

明天是核三公投日，海巡署金馬澎分署表示，為確保公投順利，金、馬、澎3離島巡防區今天同步展開「岸海聯合威力掃蕩」，防止境外人士藉機偷渡滲透，製造議題影響選舉，造成社會不安。

海巡署金馬澎分署新聞稿表示，此次威力掃蕩勤務置重點於港區、岸際、空屋、防風林及陸船越界熱區，同步加強船舶安全檢查，期及早發現異常徵候，及時應處。

金馬澎分署表示，公投當日將持續嚴密掌握轄區海域目標動態，強化岸海勤務，堅守工作崗位，全力防範來自境外及國內不法情事發生，確保國家安全及社會安定。

海巡署表示，民眾如發現海域或岸際出現可疑情事，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡單位將即時應處。

