涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

狂追火車2.1公里…新竹「愛情車站」一度幾近廢站 曾姓夫妻認養重生

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回「會覺得要快買股票」

核三公投前夕 海巡威力掃蕩防偷渡影響選舉

中央社／ 金門22日電

明天是核三公投日，海巡署金馬澎分署表示，為確保公投順利，金、馬、澎3離島巡防區今天同步展開「岸海聯合威力掃蕩」，防止境外人士藉機偷渡滲透，製造議題影響選舉，造成社會不安。

海巡署金馬澎分署新聞稿表示，此次威力掃蕩勤務置重點於港區、岸際、空屋、防風林及陸船越界熱區，同步加強船舶安全檢查，期及早發現異常徵候，及時應處。

金馬澎分署表示，公投當日將持續嚴密掌握轄區海域目標動態，強化岸海勤務，堅守工作崗位，全力防範來自境外及國內不法情事發生，確保國家安全及社會安定。

海巡署表示，民眾如發現海域或岸際出現可疑情事，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡單位將即時應處。

