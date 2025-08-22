黃仁勳快閃返台稱核能是很棒選項 民眾黨：這次聽AI教父的話

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
重啟核三公投明天登場，輝達創辦人黃仁勳今快閃返台，受訪時說核能是很棒的選項。記者余承翰／攝影
重啟核三公投明天登場，輝達創辦人黃仁勳今快閃返台，受訪時說核能是很棒的選項。民眾黨主席黃國昌回應說，黃仁勳是世界級企業家，只在乎產業經濟發展，相信不是在政治上想要助攻任何政黨。民眾黨表示，「這一次，聽AI教父的話！」

黃國昌今下午在北市松山區車隊掃街宣傳重啟核三公投，受訪時說，黃仁勳是重要的AI產業、世界級企業家，在乎的只有產業跟經濟發展，以及輝達在台灣的投資，相信不是在政治上想要助攻任何政黨。

黃國昌說，黃仁勳說的道理淺而易見，但民進黨目前為止拒絕面對現實，繼續擁抱非核家園神主牌，事實上掩護黑金貪腐的綠電集團利益。

「這一次，聽AI教父的話！」民眾黨表示，核三延役公投前夕，黃仁勳正好快閃來台，受訪時一語道破台灣百工百業的心聲。這並非黃第一次強調核能的重要性，過去這位AI教父多次公開主張，核能是值得納入能源組合的重要選項之一，尤其在AI、數據中心與工業發展對電力需求快速攀升的背景下，他認為多元能源策略中核能應被認真考慮，「能源不該被汙名化，台灣政府絕對應該投資核能。」

民眾黨說，如果希望電價便宜、空氣乾淨、供電穩定、台灣能躋身AI時代、保住產業的國際競爭力，8月23日一定要出門投票，共同用手中的選票，為台灣做出這個最棒的選擇。

AI 公投 核電 核三 民眾黨 黃仁勳

