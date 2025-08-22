快訊

認同黃仁勳稱核能是很棒的選項 江啟臣：不應依賴80%火力發電

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣表示，我支持黃仁勳指核能也是一個很棒的選項。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣表示，我支持黃仁勳指核能也是一個很棒的選項。記者黑中亮／攝影

面對核三公投前夕，輝達執行長黃仁勳今早抵台受訪時指出，核能也是一個很棒的選項，對於台灣重啟核三的公投，立法院副院長江啟臣表示，「我支持黃仁勳，我也支持產業界的生意，尤其在台中的傳產業者。」不論是核能也好，或其他能源也好，其實都是選項，尤其從國家安全的角度，更不應該把百分之八十以上的發電來源，全部依賴火力發電。

江啟臣再次表示，台灣的製造業及傳產業界，他們一方面要面對關稅的問題，第二方面是面對匯率的壓力，第三方面還要擔心能源的問題，做為一個有為的政府，不該讓自家的產業來擔心能源不足的問題，產業業者是在供電無虞的狀況下，能夠好好發揮他們的產能和競爭力。

江啟臣認為，黃仁勳講的對，不管是核能也好，或是其他能源也好，其實都是選項，尤其從國家安全的角度，政府更不應該把百分之八十以上的發電來源，全部依賴火力發電，因為這個風險是很大的。

江啟臣指出，一位台電退休工程師曾提到，國內的燃煤儲量大概可以用30天，天然氣儲量只有12至14天，且實際上夏天跟冬天的用電不一樣，所以當然台灣一旦發生什麼問題時，我們地處這個地緣政治的高風險區，這些進口能源只要一出問題，台灣馬上就確定就斷電了，所以連美國友人也非常在乎台灣我們的能源安全。

