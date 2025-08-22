穩定能源不可缺 前國代蔡志弘：支持核三重啟

八二三核三重啟公投前夕，國民黨前國代、海基會前顧問蔡志弘表示，他支持核三重啟；並強調，核電延役不僅是全球趨勢，在台灣積極發展人工智慧科技島之際，穩定能源更是不可或缺。而若談輻射問題，事實上燃煤產生的輻射汙染比核電更危險。

從能源安全角度，蔡志弘指出，台灣地理條件與獨立電網特性，使得備轉容量往往嚴重不足。核三重啟可強化基載電力與提升供電韌性，尤其在緊急時刻更具彈性。台灣面臨複雜地緣政治因素，能源安全也是國安重要考量。

蔡志弘提到，從國際趨勢看，核能具備低碳特點，國際上許多先進國家包括美國、日本和法國等，仍使用或延役核電，核綠共存既符合碳中和，也能兼顧供電效率。和碩董事長童子賢也強調「任何不排碳的電力都珍貴」，主張核綠共存，以維持低碳又穩定的供電，保持產業競爭力。

針對反核人士最在意的核安問題，蔡志弘指出，包含清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸等專家已提出，核三設計已有耐震與防海嘯保障。

至於核廢料問題，他表示，其實從技術來說，已有或正在發展的解方。例如深地質處置（DBD）等技術，將核廢料封存於數公里深的地層，可有效降低長期風險。芬蘭、瑞典、日本等國都在推動長期地質處置場址，顯示這個方法具可操作性。事實上，台灣核電運轉數十年累積的高階核廢料體積其實有限，比起燃煤或天然氣的汙染量小得多。

蔡志弘還提到2018年即投書媒體談及「火電輻射比核電更高」，強調燃煤產生輻射汙染比核電更危險，這才是去核電所要面對的真正問題。他在文中引述核安專家、香港城市大學前校長郭位曾提出美方研究論文指，過去50年間，世界如果完全沒有核電，可能用煤和石油替代，估計會有180萬人命損失；若能源使用平均分布，相當於台灣有6000人在過去50年因沒有核電而去世。

郭位提到，燃煤不但會產生二氧化碳、二氧化硫等汙染，還會造成霾害，而且煤是有放射性的，放射性還不低，不知道大家為何對此忽視。他呼籲各界能理性分析環境與能源的關係。

蔡志弘說，八二三就是核三重啟公投日，希望大家能理性看待台灣面臨的能源問題，從科學事實出發，而非跟隨民粹主張，讓台灣付出更大代價。

