「工業成長靠能源！」王惠美引用黃仁勳 籲公投投同意

「核三延役」公投將於明天登場，彰化縣長王惠美今天在臉書發文指出，台灣若要兼顧經濟、就業與環境，必須正視核能在能源結構中的角色，呼籲民眾以選票表達意見。

王惠美表示，AI教父、輝達執行長黃仁勳說過，「沒有能源就沒有工業成長，沒有能源就沒有活力，各種能源形式都應被探索，其中核能更是一個很好的選項。」她強調，台灣亦如是。

她指出，再生能源雖有環保、低碳和永續發展等優點，但其成本卻相當高。以目前台電的購電成本來看，太陽光電約每度4至5元，離岸風電更高達每度6至7元，政府已連續3年撥補台電虧損4000億元。如果能源結構不調整，台電的龐大虧損最終將成為產業及納稅人無法承受之重。

王惠美進一步說，台灣此刻正面臨美國加徵關稅的挑戰，已經有不少廠商開始放無薪假，甚至傳出老牌業者關廠的消息。此時若發電成本相對低廉的核三廠除役，無疑是雪上加霜，將增加產業界用電成本；若改以燃煤電廠取代，又會對環境與民眾健康造成衝擊。

她強調，面對世界各國持續發展核電的趨勢，執政當局必須思考，是否要繼續堅守「非核家園」的神主牌，卻讓台灣在經濟發展和人民就業上陷入困境。

王惠美呼籲，在台電持續虧損、電價高漲、台灣經濟困頓之際，8月23日公投應做出最明智的選擇。她號召民眾一起出門投票，投下「同意核三延役」的一票，用更新、更大的民意告訴執政黨，讓台灣和歐美國家一樣，走正確的路。

