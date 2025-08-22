快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨智庫：核能網路聲量竄升 討論聚焦供電、電價與減碳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
核三廠。圖／聯合報系資料照片
核三廠。圖／聯合報系資料照片

明為核三延役公投投票日，國政基金會趨勢暨數據中心召集人游士儀今日指出，近期核能相關討論在網路上聲量顯著升高，每日接近一萬則，且討論不再只是口水戰。

游士儀表示，討論逐漸聚焦在幾個核心問題：供電是否穩定、電價是否合理，以及台灣是否能在國際減碳壓力下維持產業競爭力。許多網友指出，若能源結構過度依賴燃煤燃氣，既有缺電風險，也可能因碳排放過高而被國際碳關稅鎖喉。

游士儀表示，台灣的能源結構長期存在隱憂：天然氣進口依賴度過高，一旦國際供應鏈出現波動，供電立即受威脅；再生能源雖有發展潛力，但短期內受限於天候與地理條件，難以承擔基載電力；而電力需求卻因半導體與高科技產業不斷上升，使能源壓力愈來愈大。這也是為何核能再次成為社會熱議的原因之一。

在輿情中，核廢料議題同樣受到關注。游士儀指出，核廢料不能只停留在口號或恐懼，社會期待的是務實解方，包括冷卻、乾式貯存與最終處置的規劃，都必須以科學與國際經驗為基礎，讓核能發展具備完整配套。

最後，游士儀強調，「823公投是台灣能源未來的關鍵表態。請走出家門，投下你的一票，為核能表態，為經濟表態，為減碳台灣表態。」

公投 核電 核三

延伸閱讀

黃仁勳稱核能也是很棒的選項 楊智伃：點醒全台灣

影／核三延役公投明登場 陳其邁：請理解屏東人心聲

國民黨主席改選…外界點名黃敏惠 黃回這8個字

核三重啟公投倒數 澎湖藍白馬公市掃街催同意票

相關新聞

黃仁勳稱核能也是很棒的選項 楊智伃：點醒全台灣

明為核三延役公投投票日，國民黨發言人楊智伃今日表示，今天輝達執行長黃仁勳的話，點醒全台灣：「沒有能源，沒有工業增長」，「...

「工業成長靠能源！」王惠美引用黃仁勳 籲公投投同意

「核三延役」公投將於明天登場，彰化縣長王惠美今天在臉書發文指出，台灣若要兼顧經濟、就業與環境，必須正視核能在能源結構中的...

國民黨智庫：核能網路聲量竄升 討論聚焦供電、電價與減碳

明為核三延役公投投票日，國政基金會趨勢暨數據中心召集人游士儀今日指出，近期核能相關討論在網路上聲量顯著升高，每日接近一萬...

影／核三延役公投明登場 陳其邁：請理解屏東人心聲

核三延役公投明天投票，高雄市長陳其邁今上午受訪時強調，屏東縣長年承擔南電北送的重責，至今仍背負核廢料問題，對當地居民而言...

再提醒明天投票別亮票 中選會：最高可罰20萬罰金

明就是823罷免投票暨公投，中央選舉委員會今開記者會，說明國民年滿18歲有公民投票權，此次公投投票權人數達2千萬2091...

重啟核三公投明登場 嘉市預估投票率低於綁大選

全國性公民投票第21案「重啟核三」明天登場，嘉市選委會完成公投票印製，今天完成公投票複點作業，確保選票數量正確，印製公投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。