黃仁勳稱核能也是很棒的選項 楊智伃：點醒全台灣

明為核三延役公投投票日，國民黨發言人楊智伃今日表示，今天輝達執行長黃仁勳的話，點醒全台灣：「沒有能源，沒有工業增長」，「核能是一個很好的選擇」。

楊智伃認為，這才是真正百工百業的聲音。民進黨發言人卻只會無限跳針十年前的新聞，都還活在十幾年前沒有AI需求，沒有用電量大增，沒有全球發展核能的潮流的平行宇宙中。

楊智伃說，賴清德總統可以選擇不面對現實，但台灣人要面對用電跟電價的現實。一台AI伺服器需要上千瓦電力，全台灣的科技園區、傳產工廠，每一個家庭，都在跟能源綁在一起。能源斷了，不只是「燈會不亮」這麼簡單，而是產業鏈崩盤、工作機會消失、教育跟不上世代、經濟全面倒退。

楊智伃表示，民進黨前黨工更千里迢迢到蘭嶼，拿著幾瓶水回來，都有勇氣到黨部送頭，卻不敢正視百工百業都需要穩定用電的問題。她直球對決，選擇把那瓶水shot掉，因為國民黨正視能源的重要性，她更相信科學、相信檢驗，相信台灣需要一個務實、可靠的能源政策。

楊智伃強調，核能不是敵人，而是讓台灣在國際競爭中站得住腳的關鍵力量。很有趣的是，在公投前一天，萊爾校長動畫中被踢下車的Jason，在現實中再次說出了真相。面對萊爾校長的執迷不悟，更要用選票打醒他。

楊智伃呼籲，823的核三延役公投，公投投同意，給台灣最穩定的能源後盾。823的罷免案，守住民主多數決，打臉賴清德的選輸就翻桌，請出門投下不同意罷免，讓大罷免真正的大失敗。

