影／核三延役公投明登場 陳其邁：請理解屏東人心聲

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
核三延役公投明天投票，高雄市長陳其邁今天受訪表示明天一定去投票。記者郭韋綺／攝影
核三延役公投明天投票，高雄市長陳其邁今上午受訪時強調，屏東縣長年承擔南電北送的重責，至今仍背負核廢料問題，對當地居民而言極不公平。他呼籲社會各界能設身處地，理解屏東人的辛勞與心聲，並強調「明天我一定會去投票」，用行動展現立場。

陳其邁指出，過去40年來，屏東縣因核三廠運轉，供應大量電力北送，卻留下廢料存放的長期難題，這不僅是環境風險，也是居民沉重的心理壓力。他直言，外界往往只享受電力供應的便利，卻忽視屏東在地所付出的代價，「坦白說，對屏東人非常不公平。」

他進一步表示，高雄與屏東地理位置相近，往來密切，兩地關係猶如「脣齒相依」。在此背景下，更應互相體諒與支持，而不是讓屏東長期單方面承擔負擔，他希望全國在面對核三延役議題時，能「將心比心」以同理心看待，給予屏東更多理解與尊重。

對於是否投下神聖一票，陳其邁態度鮮明。他說，作為高雄市長，也作為鄰近縣市的居民，他有責任表達立場，「明天我一定會去投票」，用具體行動展現對公共議題的重視。

此次核三延役公投備受矚目，支持者認為，延役有助於穩定供電，減少碳排放；反對者則擔憂安全風險與廢料處置難題。屏東因核三廠處於用電議題核心，也成為輿論交鋒的焦點。

