曾文生：無論核三公投結果均啟動自我安檢 估需2年

中央社／ 台北22日電

核三重啟公投倒數，台電董事長曾文生今天表示，他期待無論公投結果如何，台電都展開安檢，並在揭露殘餘風險後，再由大眾做出選擇；台電內部預估，若一切順利，2年內可完成自我檢查。

核三重啟公投23日投票，曾文生今天接受「POP撞新聞」節目專訪表示，核三重啟與否需經過安全程序確保安全，全球皆有標準程序，原先核管法子法亦都有規範，透過安檢將風險挑出、進行設備補強與更換等，並因應國際經驗新增工作，再進行同行檢查，最後送核安會審查。

他指出，核一廠曾提出延役申請，評估4年、送核安會審查7年，但未做出結論，並在尚未屆期前就停機；核二廠沒送出延役報告，核三廠則是沒做過延役評估。

公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉。」曾文生認為，最後為難的是主管機關核安會，核安會的同意確認有可能會被挑戰，社會會爭論，要做到安全無虞，理當做這做那，但要花多少時間、經費，最後可能不符經濟效益，其他國家也有過延役重啟設備更換到一半發現不符效益而放棄例子。

曾文生強調，公投通過台電展開檢查，這毋庸置疑，但他個人期待是，無論公投結果如何，台電都展開安檢，最後揭露殘餘風險，大家再針對結果做選擇，是較正確流程，否則核三花時間做重啟準備工作，但爭論無法解決，對台電也很傷。

至於評估重啟所需時間，他指出，核一廠當時做4年，台電核三是西屋機組，老化分析工作需與原廠一起做，內部預估一切順利的話，2年內、快一點1年半可做完自我檢查，但不確定同行審查報告所需時間。

他提到，台電去年終於拿到核二室外乾貯設施建照，並於年底動工，希望明年陸續將燃料棒從燃料池拿出，並將爐心燃料棒移到燃料池，後續還要蓋室內乾貯設施，目前正在發包作業。至於核一爐心燃料棒已陸續移至燃料池，一定時間內就會清空，盼明年起，核二爐心燃料棒也能開始逐步退出。

主持人詢問核二有無繼續使用空間，曾文生說，需依照程序來判斷，核三進行安檢條件相對成熟，因爐心已清空，核二要等全取出才能判斷能否往下走，核一則有部分設備已拆除。

公投 核電 核三

