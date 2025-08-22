再提醒明天投票別亮票 中選會：最高可罰20萬罰金

明就是823罷免投票暨公投，中央選舉委員會今開記者會，說明國民年滿18歲有公民投票權，此次公投投票權人數達2千萬2091人，首投族約75萬人。中選會提醒相關投票注意事項及今年電腦計票作業的辦理情形，其中不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

中選會表示，全國性公民投票案第21案為立法院交由中選會辦理的全國性公民投票，主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」 投票時間自上午8時至下午4時。

罷免案與公投案投票方式採「領、領、投」流程，民眾進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序則先開罷免票，再開公投票。至於誤投票匭的罷免票或公投票，依法仍屬有效投票。

中選會表示，國民年滿18歲有公民投票權，本次全國性公民投票投票權人人數達2千萬2091人，其中首投族約75萬人。民眾可透過中選會「114年全國性公民投票公投專區」或內政部戶政司全球資訊網「投票所地點查詢」系統查詢投開票所位置。全國共設368個選務作業中心、1萬7832個投開票所，動員逾20萬名選務人員投入。

中選會也提出5點提醒事項，呼籲民眾遵守，避免觸法受罰，包括投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為；請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票，並不得穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。此外，新北市、台中市、新竹縣及南投縣，部分選舉區同日舉行罷免投票，依選罷法規定，相關穿戴佩帶也有相類限制規定，請民眾確實遵守。

中選會指出，不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金；不得撕毀公投票或罷免票，違者，處5千元以上5萬元以下罰鍰；不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。