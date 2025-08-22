重啟核三公投明登場 嘉市預估投票率低於綁大選

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全國性公民投票第21案「重啟核三」明天登場，嘉市選委會完成公投票印製，今天完成公投票複點作業，印製公投票共22萬1496張。圖／嘉市府提供
全國性公民投票第21案「重啟核三」明天登場，嘉市選委會完成公投票印製，今天完成公投票複點作業，確保選票數量正確，印製公投票共計22萬1496張，提供有公投權公民使用，此次公投不像4年前綁大選，政黨動員宣傳熱度低，預估投票率低於綁大選投票率42.04%。

選委會說，公投票在印刷廠印製完成，印製期間採最高規格安全維護措施。除印刷廠內外全程錄影，警察局派員在周邊及出入口戒護，工作人員配戴選委會核發證件進出。消防局派駐消防車待命，降低突發風險。

印製完成後，公投票由員警護送至選委會禮堂存放，進行初點及複點。初點作業由東、西區區公所人員負責；昨今天由各投開票所主任管理員及主任監察員複點。政風處派員進駐，採取24小時全程錄影及警力蒐證，確保票數與內容正確。

選委會主委陳永豐提醒工作人員，以高度謹慎態度執行印製與點算，務必做到「內容正確、票數無誤」，維護公投公正性。

嘉市共設置196個投開票所，動員人力2067人，戶政單位統計，公投權人數22萬1496人。明天投票時間上午8時至下午4時，選委會提醒年滿18歲市民，攜帶身分證、印章及投票通知單到指定投開票所完成投票。

2021年「重啟核四」案在嘉市投票率42.04%，同意票3萬9901張，不同意票5萬2308張，選舉人數共22萬1038人，由於當時公投與大選綁在一起，投票率較高。外界普遍認為，本次公投無選舉罷免案綁同日舉行，投票率可能不及上次。

