藍白民代高雄同批能源政策錯誤 「砍樹、種電培養一堆綠友友」

繼上周國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌南下高雄支持核三延役公投後，立委柯志恩、高金素梅等立委今晚齊聚高雄廟口開講，柯痛批大樹和三光電場是錯誤的能源政策；高金則說，砍樹、種電培養一堆綠友友。

高市黨部今晚在萬興宮舉辦「挺公投反惡罷說明會」，立委柯志恩、羅智強、林國成、謝龍介、蘇清泉、高金素梅等立委戶外宣講，前立委蔡壁如也以反惡罷志工團團長身分登台演說，眾人高呼「公投我同意、罷免不同意」。

羅智強表示，美國總統川普今天說，光電、風電是騙局，他認為非核家園才是民進黨的世紀大騙局，他徒步環台兩次，過了台中愈往南走、空氣愈糟糕，興達發電廠偷燒好多煤，陳其邁都不管嗎？

蔡壁如說，民進黨只關心錢與利益，綠能發電已經失去老百姓信任，不僅官商勾結且對土地破壞太嚴重。

高金素梅直言「非核家園是錯誤的」，9年前蔡英文的非核家園把核四關掉，3200多億元如石頭丟水裡沒有了，民進黨至今仍不認錯，砍樹種電培養一堆綠友友，「廢核四是為了民進黨的綠友友們荷包裝滿，你們氣不氣？」台中與高雄的火力全開，南投、高雄、屏東等地天空烏煙瘴氣，就是因為錯誤能源政策及非核家園造成。

前立委、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文批，蔡英文執政時期台灣國防預算4千億元，賴清德上任後馬上漲價，明年變9500億元，「我們有這麼多錢可以送給美國嗎？」

謝龍介說，台灣太陽能1度5元多，全世界台灣以外最貴的地方是日本，1度也才2.7元，美國1.8元、印度9角、沙烏地阿拉伯5角，這中間有無官商勾結，錢到底去哪裡了？這時謝龍介從口袋拿出一瓶綠油精，嘴上大罵「可惡！錢跑去哪裡了？整個民進黨派系成立的公司都在做太陽能」。

立委柯志恩壓軸登場，痛批錯誤的能源政策，她表示，自己是屏東人，當她看到佳冬海上光電，被颱風摧殘變海廢，真的很痛心；大樹和山里砍平三座山頭沒人知道，且距離聚落只有100公尺，如果土石崩落下來，和山里會變成下個小林村，很多專家都說核能是乾淨、安全的，高雄、屏東到全台同島一命，應該要讓科學來說話。