核三延役公投前夕 黃國昌轟綠電黑金：跟民進黨算總帳

核三重啟公投23日登場，立法委員牛煦庭今晚於桃園市龜山區舉辦 「核三延役」全國公投龜山說明會，邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌到場宣講，黃國昌痛批民進黨把人民當肉票，民進黨綠電的貪腐、黑金，是時候算總帳，現場民眾則高喊「核電延役我同意」。

國民黨主席朱立倫表示，民進黨說核三研議不是公投可以決定，完全違反台灣的民主，違反當年民進黨推動民主、公投的決心，核電延役是全世界共同的趨勢，不管美國、歐洲、日本及韓國，包括美國都這樣做，是經過檢驗、乾淨的科學，更重要是能提供經濟社會穩定發展最需要的能源。

朱立倫說，桃園是他的家鄉，桃園人口成長最快速，產業發展最快速，所有產業最需要電，還是要靠穩定可以使用的電，呼籲大家一定要站出來投下同意核三延役。

民眾黨主席黃國昌則說，這段時間民進黨的高層、立委對於核三延役公投，沒有人敢出來說為什麼台灣不需要核能，民進黨採取「公投不用論」策略，向外喊不要出來投票；如果投票率沒有過25%，民進黨就能說「絕大多數的台灣人民認同我」，變成民進黨說了算，繼續拿光電吃香喝辣，台電繼續漲電費，甚至威脅如果不同意拿納稅人的錢去貼補台電，就要漲電價，根本把人民當肉票。

黃國昌說，民進黨從2016全面執政到2025，好不容易台灣人民在國會沒有讓他們過半，但賴清德的態度比過去全面執政的總統更加傲慢，對於民進黨自己錯誤的能源政策，完全沒有反省。

823的這一票，代表台灣人清楚否定民進黨的能源政策，台灣人對民進黨綠電的貪腐、黑金，是時候要跟民進黨算總帳，只要公投過關，民進黨就有法律義務要執行人民意志，如果賴政府連人民公投的結果都不執行，一定讓賴清德付出非常慘痛的代價。

黃國昌也提到，今早一路掃街到剛剛，民眾反應相當熱絡，連立法院長韓國瑜看到都嚇到，黃國昌強力喊話，絕不能讓民進黨奸計得逞，一定會奮戰到最後一秒鐘，用選票要求民進黨改正錯誤的能源政策，給台灣人民安全、穩定、低廉的用電，這是人民在21世紀生活最基本的要求。