花蓮藍白合體拚核三延役公投 傅崐萁點名村長要求大力催票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮藍白今天在吉安永安社區活動中心辦核三延役公投宣講會，立委傅崐萁（右4）呼籲823公投一定要投下同意票。記者王燕華／攝影
花蓮藍白今天在吉安永安社區活動中心辦核三延役公投宣講會，立委傅崐萁（右4）呼籲823公投一定要投下同意票。記者王燕華／攝影

核三延役公投即將於23日舉行，花蓮藍白今天舉辦宣講活動，國民黨立院黨團總召傅崐萁大聲疾呼出門投下同意票，還請在場村長站起來，請村長們一定要用力催票，「投票率我要看喔」，民眾黨立委林憶君也呼籲大家支持核三延役。

宣講會今天下午5時在吉安鄉永安社區活動中心舉行，國民黨、民眾黨黨部主委，以及兩黨立委傅崐萁、林憶君、多位民意代表都到場。

傅崐萁與縣長妻子徐榛蔚一同進場。傅致詞時強調，能源關係國家發展，有穩定、便宜乾淨的電，國家產業才能持續提升，與全世界競爭。沒有電的生活很困難，電視不用看，也沒有手機、沒有通訊，電梯無法運作，國家社會完全停擺。

他說，台電過去是國營事業的模範生，每年為國家賺好幾百億甚至上千億，現在每年要補貼1、2000億，「要不要用全世界都支持的核電？」台灣可以有綠電，但是不能破壞我們的環境，也不要讓綠電蟑螂來侵害家鄉，一定要出來投票。

傅崐萁當場請現場村長站起來，要村長們用力催票，還當場點了幾位村長，希望票一定要投出來。

傅崐萁說，核三延役不只是一個單純的公投，更是關係台灣經濟發展最關鍵的時刻，關係到台灣的安定幸福與繁榮，全世界民主、先進國家都在用乾淨、便宜的核電，只有台灣違背全世界的浪潮，一度風電或太陽能若要到5、6元，與每度1.1到1.3元的核能相比，差距之大，影響台灣產業競爭力。這不只是核三關廠，如果台灣全用火力發電，一年繳全世界的碳稅可能要8、9千億元甚至上兆台幣，我們的產業將完全沒有競爭力、沒辦法出口。

除了核三公投外，傅崐萁也說，8月23日還有7個罷免投票案，向在場支持者喊話，罷區若有認識親友，一定要打電話請求親友投下不同意票。

花蓮藍白今天在吉安永安社區活動中心辦核三延役公投宣講會，國民黨立委傅崐萁（左三）、民眾黨立委林憶君（右二）都到場催同意票。記者王燕華／攝影
花蓮藍白今天在吉安永安社區活動中心辦核三延役公投宣講會，國民黨立委傅崐萁（左三）、民眾黨立委林憶君（右二）都到場催同意票。記者王燕華／攝影
花蓮藍白今天在吉安永安社區活動中心辦核三延役公投宣講會，立委傅崐萁請在場村長起來，要求一定要大力催票。記者王燕華／攝影
花蓮藍白今天在吉安永安社區活動中心辦核三延役公投宣講會，立委傅崐萁請在場村長起來，要求一定要大力催票。記者王燕華／攝影

