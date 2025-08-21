核三重啟公投倒數 澎湖藍白馬公市掃街催同意票

核三重啟公投23日登場，國民黨與民眾黨今天分別在澎湖馬公中華路、市場進行拜票，呼籲用行動守護台灣能源穩定、民生經濟穩健前行。

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，以及民眾黨澎湖縣黨部前主委、馬公市代會副主席莊國輝等人率領民眾，分別在馬公中華路與北辰市場，向路過人車拜票，呼籲民眾踴躍投下神聖一票，展現民主公民意志。

陳雙全表示，核三延役公投是關乎台灣能源、經濟發展與國家安全的重要選擇，籲請全民投下同意票。

莊國輝則說，「台灣沒有本錢拒絕核能！」在能源困境與區域安全挑戰下，應將核能選項交回台電管理，核三若能安全使用，就應繼續發揮作用，並同時兼顧環境保護與能源穩定，減少空氣污染，彌補再生能源間歇性不足缺口；呼籲823公投是攸關國家未來重要抉擇，唯有以理性、專業、科學為基礎，才能確保台灣在國家安全、民生經濟與永續發展上穩健前行。