合體黃國昌上戰車宣講公投 韓國瑜：台灣需乾淨永續及合理價格的能源
823公投即將到來，民眾黨今於台北市巡迴宣講，立法院長韓國瑜傍晚也與民眾黨主席黃國昌共上戰車宣講。韓國瑜表示，乾淨、永續及合理價格的能源，是台灣迫切需要的，尤其產業在投資台灣時，首要考量就是能源問題，感謝黃國昌發起這次公投，也希望所有民眾踴躍投下同意票。
黃國昌率民眾黨眾多幹部全國車掃，今天於台北市多區掃街，並邀請韓國瑜一同上車向各界呼籲支持核三延役投同意。韓國瑜傍晚於立法院周圍濟南路一段加入車掃隊伍，也不少支持者在旁加油打氣。
韓國瑜表示，謝謝黃國昌與民眾黨所有黨職人員發動這場公投，乾淨、永續及合理價格的能源，是台灣迫切需要的，尤其看到很多AI（人工智慧）產業在跨國投資台灣時，首要考量就是能源問題，所以這次非常感謝黃國昌發起這次公投，希望所有民眾踴躍投票，投下同意票，支持核三延役的重大公投議案，台灣能夠繼續用乾淨能源。
另外，韓國瑜上午在南投與台中市長盧秀燕合體力挺國民黨立委馬文君，盧拿出噴灑式的防曬液為眾人塗噴，立法院長韓國瑜不但噴了臉部，還不忘後腦勺也請盧秀燕補噴，引發網路熱議。現場大家也關心韓是否防曬？他回應，早上已經噴過；一旁的黃國昌則笑稱，現在再防已經來不及了。
