被問想不想幫韓國瑜的頭頂噴防曬噴霧 蔣萬安反應曝光

823公投在即，台北市長蔣萬安今與藍委賴士葆共同到文山地區車掃，呼籲民眾投下同意核三延役，蔣強調，必須從科學、務實的角度看待此議題，要讓老百姓、產業界有穩定的能源。賴士葆也諷刺，美國總統川普能源政策已定調要發展核能，呼籲「川普講的話要聽，賴清德要聽。」

蔣萬安表示，不管是大太陽還是下雨都不影響掃街、宣講，因為最終目標是要讓老百姓有穩定供電的能源，呼籲民眾朋友一定要站出來投下同意核三延役，能源議題還是要透過車隊掃街、各地宣講、說明會等強調核三延役與能源轉型的重要性。

媒體也指出台中市長盧秀燕今幫立法院長韓國瑜頭頂噴防曬噴霧，詢問蔣萬安是否會想幫韓噴噴看，蔣萬安聽到問題大笑三聲後回歸正題，重申「問題核心還是在於這次公投，希望大家科學、務實面對能源議題」。

賴士葆也說，美國總統川普能源政策已重新定調，指出光電、風電都是世紀大騙局應要發展核電，執政黨現在什麼政策都是抱美國的大腿，「川普講的話，賴清德總統要聽」這也是現在時代的趨勢，光電、風電對於環境迫害非常嚴重，包含前陣子風災對環境迫害10幾萬片光電板迫害很大，呼籲賴總統回頭是岸，823一起同下同意延役票。