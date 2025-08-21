【重磅快評】比起綠電「世紀騙局」，陳聖文只算小丑演出

重啟核三公投23日就要舉行，民進黨前北市黨部副執行長陳聖文帶著在蘭嶼核廢料貯存場放置一夜的瓶裝水，到國民黨中央黨部踢館。不料國民黨發言人楊智伃當場扭開瓶蓋一口喝掉，讓陳聖文傻眼，一場侮辱台灣人民智商的反核鬧劇，完全演不下去。

陳聖文徹底完敗，灰頭土臉，卻心有不甘，也放不下面子，改在臉書力嗆，「你們以為把水喝掉很光榮？還能領什麼榮譽勳章嗎？」不過，陳聖文愈是氣急敗壞，愈是語無倫次；他還想拚個阿Ｑ式勝利，但寫些什麼「替身水」、「威權DNA」，完全不知所云。

陳聖文臉書湧進數千個留言，大多數是酸言嘲諷，讓陳聖文不禁哀嘆，「完全沒有人回應內文…」。

陳聖文的「反核三重啟之旅」，正好可以看到民進黨「降智」的成果。大罷免726首役重挫之後，罷團總結經驗教訓得出結論：因為選民非常愚蠢、低智商，823第二波罷免要普發降智圖卡；「選舉要贏，就是格調要低」。罷免如此操作，反核亦如是。

身兼民進黨主席的賴清德總統表態，要求對核三重啟公投投下不同意票，但他的「2必須3原則」，沒幾個人記得住或搞得懂。雖然賴清德強調「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，但民進黨從來也沒打算以科學理性態度，認真了解國際潮流與核能新知，因此才會出現降智、低格調的反核鬧劇。

當然，民進黨也可能不是刻意降智，而是反智基因使然；何況，非核家園的神主牌已經成為其核能智商的天花板。

陳聖文的反核鬧劇，也是在汙名化蘭嶼。事實上，民進黨雖然從草根起家，但看不起選民，也是民進黨不變的基因。民進黨立委王義川為普發現金羞辱台中選民，經濟部長郭智輝為核三敦親睦鄰費侮辱屏東民眾，陳聖文會拿著瓶裝水汙名化蘭嶼，也不足為奇。

核三重啟公投前夕，還有一個值得注意的發展。美國總統川普在社群媒體真實社群發文說，建造並仰賴風力發電機和太陽能發電的州，電力和能源成本都出現破紀錄增長，指控這是「世紀騙局」；他還批評光電摧殘農民。

川普是氣候變遷論的懷疑者，其發展化石能源、反對綠能的政策，在美國和全球都引起很大爭議。但川普批評的風光綠電「世紀騙局」，卻與非核家園政策下的台灣，有著驚人的相似；尤其光電摧毀環境、殘害農民，上個月才在台灣的風災中獲得完全的印證。

比起從蔡政府到賴政府的風電光電「世紀騙局」，陳聖文的反核鬧劇只算小丑演出。賴政府極力跪美舔美，對川普的指控，是否也該表個態？