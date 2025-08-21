全國NGO團體挺屏東反核三重啟 周春米：核三除役回饋金不變

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
全國各地多個NGO團體今天上午到屏東火車站前廣場集結反對核三延役公投，縣長周春米（中）表示核三除役後回饋金不變。記者潘奕言／翻攝
全國各地多個NGO團體今天上午到屏東火車站前廣場集結，高呼口號反對核三延役公投，縣長周春米也到場支援。她說按照台灣社會共識、法律規定，核三運轉40年就該安全下莊；她也承諾縣府對於恆春半島建設經費，不會少於核三回饋金。

今天活動有多個來自全台各地關心環境、能源的公民團體參與，台灣公民參與協會秘書長何宗勳帶領大家一起高呼口號，並發表聯合聲明，展現全台支持屏東、反對核三延役的決心。

後灣人文暨自然保育協會理事長楊美雲也創作歌謠「核三在屏東－生命悲歌」，以恆春在地樂器「月琴」現場演唱，向大眾訴說恆春半島居民長年承擔核電風險的在地心聲。

歌詞寫道，「台灣盡尾咱恆春，蹛遮的人上溫純，來遮度假規大群，四季的氣候正如春，核三恆春設廠四十冬，好在神明保佑大家攏平安，不過時常來發生火警予人心頭緊，若來重啟驚惶日子昧輕鬆。」

屏東縣長周春米也到現場，感謝全台NGO對屏東的鼓勵與支持。她說，823公投的訴求很簡單，核三已經運作40年，依之前法律規畫應該就要停，這也是台灣社會共識，就應該要安全下莊。

但很遺憾立法院操作，推翻之前台灣的社會共識與法律，讓屏東人在全國公投下要繼續承擔風險。她說，40年前核三設廠沒問屏東人的意見，核三支持台灣產業發展40年來，也讓屏東人承擔了不安與憂慮，現核三已停役，就該就此打住。

她也提到核三回饋金，表示回饋金「白紙黑字」，核三除役後，對鄉親的回饋一樣都沒變，而對於社團補助及建設經費，鄉親也不用擔心，縣府會來承擔這個責任。她說，縣府投入恆春半島觀光、交通、文化建設，不會少於核三對地方的回饋，金額也有30億元以上。

記者會結束後，聲援團體也將代表恆春半島的三份禮物「日頭、蔥頭、月琴」送給周春米，表達其對堅守核三除役立場的支持與感謝。

